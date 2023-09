Federico Rossi al Grande Fratello? La prossima edizione del reality show di Canale 5 accoglierà in casa sia i Vip che le persone comune. Sarà dunque un’edizione ibrida che vedrà fianco a fianco, tutti i giorni, i personaggi famosi e i colleghi di show non famosi.

C’è grande attesa per i nomi dei famosi e numerose sono le indiscrezioni a proposito del cast. Tra queste, di recente si è fatta spazio sui social quella che vociferava la presenza del cantante Federico Rossi tra i Gieffini.

Ci sarà davvero Federico Rossi al Grande Fratello? La notizia è stata prontamente smentita dallo stesso artista. Emersa da Dagospia, è rimbalzata poi su Trash Italiano, che Federico Rossi ha smentito via Instagram.

“Ah, non lo sapevo. Grazie Trash Italiano che mi informa di queste cose”, ha scritto il cantante, condividendo l’indiscrezione che in realtà era giunta alla penna di Dagospia da alcune fonti non rivelate. Dagospia parlava infatti di contatti che assicuravano la presenza di Federico Rossi nel cast del Grande Fratello, anche se non da subito. Sarebbe dovuto entrare in corso d’opera, dopo qualche settimana.

Federico Rossi, però, con la sua risposta via Instagram Story ha smentito categoricamente ogni voce sul suo conto. Non sarà tra i Vip della casa del Grande Fratello nella nuova edizione condotta da Signorini. Nel suo futuro è in programma, per ora, solo la musica. E se ci saranno altri progetti che si intersecheranno con la sua carriera da artista, questi non lo porteranno sicuramente nella casa del Grande Fratello.

Dopo la separazione dal compagno di duo, Benji, Federico Rossi ha appena rilasciato il nuovo singolo. Si intitola Fiore Sulla Luna ed è disponibile in radio e negli store digitali dal 1° settembre.