Incidente per Federico Rossi: l’artista è apparso sui social su una barella e poi in ospedale, dove è stato ricoverato nelle scorse ore. Federico Rossi faceva wakeboard e su Instagram condivide anche il video della sua ultima impresa, finita in ospedale.

Ma lui sdrammatizza e scrive: “Eh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, condividendo la foto che lo ritrae immobilizzata su una barella. Immediati i soccorsi al cantante, che ha riportato la frattura di tre costole e per questo motivo è stato trasportato in ospedale.

Incidente per Federico Rossi: come sta adesso

Ad informare ed aggiornare i fan sui social è stato lo stesso cantante, mettendoli al corrente della disavventura di questa mattina. Pubblica un post con una sua foto in barella e un breve video per mostrare ai follower il momento esatto in cui si è verificato l’incidente. Stava facendo wakeboard, e a quanto pare adesso dovrà attendere un po’ di tempo prima di tornare in acqua.

“Lasciare la presa a volte”, scrive tra le storie. Questo il consiglio del medico per evitare che Fede Rossi resti coinvolto in altri incidenti simili. In caso di pericolo, lasciare la presa.

Nella storia successiva, il cantante ringrazia tutti per i messaggi di affetto che sta ricevendo e sottolinea che tutto sommato la sua avventura sarebbe potuta finire in modi peggiori. Si chiude quindi con 3 costole rotte e una breve permanenza in ospedale “ma con un po’ di riposo dovrebbe tornare tutto al suo posto”, assicura Federico Rossi.

Intanto per un po’ dovrà accantonare la passione per il wakeboard, lo sport acquatico che aveva iniziato a praticare, fusione tra lo sci nautico e lo snowboard.