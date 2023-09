Saranno tre i concerti di Federico Rossi nel 2023, tre private show che si terranno a Roma, Milano e Modena a dicembre. Si parte il giorno 1 dal Baluardo della Cittadella di Modena, si prosegue verso Roma (Alcazar Live) il 5 dicembre per poi chiudere il tris di concerei il 7 dicembre all’Apollo Club di Milano.

I tre show vengono annunciati dopo l’ultimo singolo di Federico Rossi, “Fiore Sulla Luna” , che rappresenta un invito a non smettere mai di sognare per spingersi oltre i propri limiti senza paura e poter immaginare una realtà migliore.



“Come il fiore improbabile che sboccia sulla luna, spesso possiamo realizzare molto di più di quanto crediamo, semplicemente abbracciando chi siamo e avventurandoci con coraggio. La potenza dell’immaginazione ci guida verso orizzonti inaspettati – racconta Federico Rossi – “Fiore sulla luna” rappresenta un consiglio del sé presente al sé passato per il futuro”.

Queste le date dei concerti di Federico Rossi:



VENERDÌ 1 DICEMBRE 2023 || MODENA @ BALUARDO DELLA CITTADELLA

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023 || ROMA @ ALCAZAR LIVE

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023 || MILANO @ APOLLO CLUB

I biglietti saranno disponibili da giovedì 21 settembre alle ore 14:00 solo online e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 26 settembre alle ore 14:00. Durante i private show si potrà accedere ad un Meet &Greet e verranno presentati i successi del passato, oltre ai singoli che ha pubblicato nella sua carriera da solista. Non mancheranno brani come “Pesche”, “Non è mai troppo tardi”, “Ti penso spesso”, “Le mans”, e l’ultimo brano, “Fiore Sulla Luna” uscito l’1 settembre.