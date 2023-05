Benji e Finley in Dove E Quando versione pop punk. No, non è uno scherzo: la band seguitissima dagli anni 2000 e l’artista reduce dal successo del duo Benji e Fede hanno deciso di unire le voci e gli strumenti per un progetto importante.

L’obiettivo è quello di riportare in Italia il progetto punk goes pop, ossia quello che prevede di riarrangiare canzoni pop per renderle in chiave punk.

A spiegare l’iniziativa è Benji Mascolo nelle sue storie.

“Dovete sapere che a inizio anni 2000 c’era questa cosa bellissima in cui le band prendevano canzoni pop tipo Britney Spears, Rihanna… e poi le rifacevano in versione pop punk o punk rock, quindi con chitarre elettriche, batterie ecc”, dice l’artista. “Questa cosa si chiamava punk goes pop. Con i Finley abbiamo deciso di riportare questa cosa in italia, nel 2023. La canzone che uscirà è un remix, una cover di una canzone super super pop”.

La canzone in questione è stata svelata oggi. Si tratta di Dove E Quando, il successo estivo di Benji e Fede pubblicato nell’estate 2019. Una vera hit che si sentiva ovunque quell’anno (e non solo), ancora oggi molto ascoltata dai fan nonostante sia ormai trascorso qualche anno dalla sua pubblicazione. Dove E Quando rivivrà in una nuova versione punk rock a cui Benji Mascolo ha lavorato con i Finley.

Dopo essere salito sul palco con loro in occasione di un concerto a Modena, infatti, Benji e i Finley hanno deciso di collaborare. Il brano verrà rilasciato venerdì 26 maggio!

