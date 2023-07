Nome: Marta

Cognome: Fascina

Anno di nascita: 1990

Città: Melito di Porto Salvo

Categoria: Politica

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina è una deputata alla Camera per Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023. Nasce nel 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, e in adolescenza si trasferisce a Portici dove frequenta le scuole superiori.

Marta Fascina si è laureata in lettere e filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e subito dopo ha iniziato il suo percorso professionale come giornalista e addetta stampa. Nello stesso periodo ha iniziato a collaborare con alcune redazioni, tra cui il Giornale, e viene assunta come addetta stampa e specialista delle relazioni pubbliche per il Milan, la società calcistica di cui Silvio Berlusconi è proprietario.

Si affaccia alla politica e aderisce al Popolo della Libertà fino alle elezioni comunali del 2013, quando si candida al consiglio comunale di Portici. Non viene eletta, e nel 2013 passa a Forza Italia. Alle elezioni politiche del 2018 viene candidata ed eletta alla Camera dei Deputati tra le liste di Forza Italia, su iniziativa del Cavaliere.

Il fidanzamento con Silvio Berlusconi

Nel 2020 compare per la prima volta sulla copertina del periodico Chi e presentata come la fidanzata ufficiale di Berlusconi. Nel marzo del 2022 i due celebrano una cerimonia privata a Villa Gernetto a Lesmo, ma si tratta di nozze simboliche e non di un vero matrimonio. Una puntualizzazione, questa, fatta più volte dal Cav nonostante sia solito chiamarla “moglie”.

Marta Fascina è rimasta accanto a Silvio Berlusconi durante il periodo del ricovero al San Raffaele e fino agli ultimi momenti della vita del Cav. Nel suo testamento, l’ex premier le ha lasciato 100 milioni di euro “per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”.