A quando i funerali di Silvio Berlusconi? Saranno di Stato come previsto per le più alte cariche governative appunto, anche se non più in carica? Dopo la notizia della morte dell’ex Premier giunta nella prima mattinata, in molti si chiedono in quale modo si deciderà di commemorare l’uomo che, pure tra tantissime polemiche, ha segnato la vita politica, imprenditoriale, sportiva degli ultimi decenni della storia italiana.

Per rispondere immediatamente a quando i funerali di Silvio Berlusconi saranno celebrati, va detto che l’appuntamento è fissato per questo mercoledì 14 maggio. Si è scelto di procedere alla commemorazione in Duomo a Milano, di certo, per la capienza dell’edificio religioso ma anche per il fatto che sono stati previsti funerali di Stato per l’attuale presidente di Forza Italia. Per quanto riguarda l’orario esatto della celebrazione, questa non è ancora noto. Molto probabilmente, tutta la funzione si concentrerà nelle ore mattutine, magari dalle 10 in poi ma si attendono ulteriori aggiornamento in merito.

Stabilito quanto saranno celebrati i funerali di Silvio Berlusconi, non resta che sottolineare quali dovrebbero essere senz’altro le modalità per seguire le celebrazioni. Le reti Mediaset fondate negli anni ’80 dallo stesso ex Premier ed in particolare Canale 5 non mancheranno di seguire tutta la diretta della cerimonia religiosa di mercoledì 14 giugno. Allo stesso tempo, trattandosi di funerali di Stato, è certo che anche Rai 1 dedicherà uno speciale al momento commemorativo. I canali All News sempre della Rai e di Sky poi non mancheranno di coprire lo stesso evento dal ritorno mediatico di sicuro non discutibile. Eventuali dettagli in merito alle live della cerimonia non mancheranno nelle prossime ore e saranno riportati prontamente sulle pagine di OM, considerando pure l’eventuale copertura con speciali della camera ardente dedicata a Berlusconi all’interno della sua villa di Arcore.

