Fedez spiega l’uscita di Luis Sal da Muschio Selvaggio, Luis Sal risponde senza mezzi toni. La replica di Fedez arriva subito dopo, nelle sue storie su Instagram. E il teatrino social continua. Questo scontro a distanza era proprio ciò che Fedez avrebbe voluto evitare.

“Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile in cui gli unici che si divertiranno sarete voi”, dice Federico su Instagram. “Il video in cui spiegavo l’assenza di Luis non puntava a buttare mer*a su di lui a differenza di quello che lui ha pubblicato oggi”, aggiunge. Ammette che parte di ciò che dice Luis è vera ma c’è qualche ma. “Mi trovo a dover spiegare che la favoletta dell’egocentrico che sfrutta il povero Luis… è vera ma fino a un certo punto “.

Luis Sal ha spiegato di sentirsi oppresso a Muschio Selvaggio e Fedez ora gli chiede come mai avesse deciso di fondare una società con lui solo poche settimane prima di prendere la decisione di lasciare tutto. Apprendiamo inoltre che, per l’uscita dalla società, Luis Sal avrebbe chiesto 600.000 euro a Fedez per poi impedirgli di dare spiegazioni al pubblico.

“Se questo senso di oppressione era così latente perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla chiedendomi poi 600mila euro per una società che non vale neanche la metà, vietandomi di dare spiegazioni tramite il tuo manager”, le parole di Fedez che lo invita, in ogni caso, a rispettare i patti e a onorare i suoi doveri per rispetto nei confronti di tutte le persone coinvolte.

“Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice, siamo persone adulte, quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta”, gli rimprovera Fedez. Luis Sal ha smesso di pagare stipendi, affitti e di far fronte alla sua quota di spese.

Luis Sal ha smesso di contribuire alle spese di Muschio Selvaggio

“Hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multimilionarie come me e te, hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato debiti e continui a guadagnare soldi dalle visualizzazione senza fare un caz*o. Anche se avessi avuto tutte le ragioni del mondo, non ci si comporta come hai fatto tu, si onorano gli impegni soprattutto nei confronti delle persone che lavorano e campano solo grazie a questo lavoro ma soprattutto si danno risposte al pubblico e non impedisci al tuo partner di dare risposte per far leva sulla pressione che sarebbero derivate dai commenti per chiedere cifre astronomiche e tutilizzarmi come se fossi un bancomat perché non sono nato ieri”, dice Fedez.

In chiusura, parla anche degli aspetti caratteriali criticati da Luis e ammette che tutto ciò che emerge dalla risposta del socio è assolutamente vero ma ha preso degli impegni nei confronti delle persone che lavorano per la società e intende onorarli, nonostante il caratteraccio che si ritrova, e sul quale sta lavorando.

“E’ davanti agli occhi di tutti come sono e i miei difetti, però cerco di lavorare in tal senso e continuerò a lavorare anche per conto di Luis perché ho preso degli impegni nei confronti delle persone che lavorano per noi. Sono disposto a prendermi le mie colpe e mie responsabilità e spero che dall’altra parte ci sia la stessa volontà”, conclude.

La società ora necessita di un aumento di capitale per coprire le spese. In una precedente assemblea è stato negato. Forse adesso se ne riparlerà, si augura Fedez, e la copertura delle spese relative al pagamento di stipendi e affitti potrebbe essere l’unica cosa positiva del teatrino inutile.