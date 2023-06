Usa lo stesso mezzo, Luis Sal, per dare spiegazioni ai fan di Muschio Selvaggio che lo hanno visto improvvisamente scomparire dal podcast. Solo ieri parlavamo delle spiegazioni del rapper, oggi arriva la replica di Luis Sal a Fedez. La versione di Fedez.

“Già si parlava abbastanza di Fedez”, sottolinea Luis Sal. Il podcast congiunto, dunque, non doveva essere un posto in cui si parlasse di lui. Di fatto, poi, non è andata così. Luis Sal precisa che a farglielo notare sono stati sempre i fan stessi, attraverso i commenti, e glielo ha fatto notare più volte anche lui.

“Glielo fanno notare i commenti: Fedez parla di sé, Fedez parla sopra gli altri”, le sue parole. Non solo questo: Fedez non ascoltava Luis e le sue idee mentre Luis era molto aperto nell’accettare le proposte di Fedez.

“Le fondamenta vengono sradicate, mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto”, aggiunge Luis Sal che evidenzia un lato di eccessiva autonomia da parte del collega: “Federico agiva senza coinvolgermi, mi chiedeva poi scusa e continuava a farlo”. “Avrei continuato se avesse mantenuto quelle che erano le mie idee, oltre che quelle di Federico. Ho condiviso molte delle sue idee, come diceva che io a Sanremo non volevo andarci e ci siamo andati”, precisa.

“Sembrava solo il podcast di Fedez”, lamenta. Invece era un progetto al 50%, come al 50% è la società che i due hanno fondato per la gestione di Muschio Selvaggio. Dopo Sanremo, Luis Sal parla con Fedez per farlo riflettere sulla direzione che il podcast ha preso, diversa da quella iniziale. L’ipotesi era quella di chiudere il podcast, ma Fedez si è opposto. Luis aveva proposto di trovare una soluzione che andasse bene per entrambi per poi essere insultato da Fedez, stando a quanto racconta nel video. Il rapper lo avrebbe quindi cacciato da Muschio Selvaggio, chiedendogli di parlare solo con la mamma manager.

Successivamente, Luis Sal è stato contattato da un collaboratore di Fedez che lo invitava in puntata.

Luis Sal sottolinea nella clip che Fedez voleva comprare le sue quote e gli ha chiesto di fare una puntata in cui si sarebbe dovuto scusare per l’assenza con un testo concordato. Lo avrebbe addirittura pagato. Luis ha rifiutato, per poi essere accusato di aver danneggiato il programma. Ora è chiamato a difendersi dalle accuse del legale di Fedez.

Nel video parla anche di “giochino di Federico” e lo chiude con un appello diretto a Fedez: “Federico, non voglio giocare, dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.