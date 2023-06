Perché Luis e Fedez hanno litigato? Fedez rompe il silenzio nella puntata di Muschio Selvaggio del 7 giugno. Aveva anticipato che avrebbe dato spiegazioni sull’addio di Luis Sal e oggi ha mantenuto la promessa, spiegando anche perché non ha potuto parlare prima dei motivi che hanno portato alla separazione del duo.

“Avevo chiesto il favore di poter almeno dire che Luis non ci sarebbe più stato”, dice, così da informare i fan che non avrebbe più preso parte al podcast. Fedez spiega che invece gli è stato negato il diritto di dare spiegazioni agli ascoltatori nella prima puntata dell’assenza di Luis Sal, divieto giunto dal management di Luis e azione che il rapper definisce “poco corretta dal suo punto di vista” .

Fedez sottolinea di aver condiviso bei momenti con Luis e ha accettato la solitudine alla conduzione del format, prendendolo come uno spunto a fare meglio. Ha poi fatto accenno alla spontaneità del format stesso e alla leggerezza della conduzione a due. Promette di prepararsi di più per le singole puntate e ammette la difficoltà nel proseguire da solo.

Fedez porterà avanti Muschio Selvaggio da solo.

Perché Luis e Fedez hanno litigato?

Muschio Selvaggio è nato da un’idea di Fedez e di Luis, non è mai stato un progetto nato con l’obiettivo di guadagnare. I due hanno rifiutato tanti soldi nel corso degli anni “per non contaminare il contenuto”. Una parentesi di divertimento, questo era per entrambi il podcast.

Il progetto di Sanremo è stato voluto fortemente da Fedez, anche questo senza un guadagno per i conduttori ma non per questo meno impegnativo. In un primo momento Luis non era d’accordo, poi ha dato l’ok. Si è trattata di un’esperienza impegnativa e complicata, in concomitanza con un momento di fragilità di Fedez. “La mia salute mentale non era al top”, precisa.

Tra Luis e Fedez c’è stata poi una discussione lavorativa. Fedez ha fatto notare a Luis come dal suo punto di vista avesse avuto la sensazione di doversi far carico di tutto. Fedez non aveva sentito il supporto di Luis Sal. Alla fine della conversazione, i due hanno deciso di prenderci qualche settimana di pausa per capire cosa fare. Alla fine di questo periodo Luis Sal ha deciso di abbandonare il podcast.

In un messaggio gli ha detto: “Il format ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi red altri progetti”. “Ci sono rimasto male”, precisa, “Anche perché avevamo fondato una società qualche settimana prima”.

Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora (anche) di Luis, visto che avevano fatto una società è al 50%. Fedez porterà avanti il podcast in autonomia “fino a quando (spero) non si troverà una soluzione”. Luis è ben accetto in puntata, conferma Fedez. La speranza è che possa tornare.

L’invito ai fan: “Mancanza di rispetto per gli ospiti”

Un chiarimento doveroso che Fedez avrebbe voluto dare molto tempo fa ma ha dovuto attendere. Avrebbe voluto comunicare la dipartita di Luis Sal anche per evitare che i suoi fan prendessero d’assalto tutti i video e chiedessero in ogni momento spiegazioni sulla mancata presenza in studio di Luis, una mancanza di rispetto per gli ospiti che di volta in volta Fedez ha accolto ai microfoni, una mancanza di rispetto nei confronti dei vari personaggi che gli sta causando difficoltà nell’invitarne di altri.

Gli invitati infatti non hanno visto di buon occhio questa costante attenzione sugli assenti a discapito dei presenti.

La richiesta ai fan di Luis Sal, adesso, è quindi quella a sfogarsi sotto l’ultimo video, per poi lasciare spazio a tutti coloro che interverranno nel corso delle prossime puntate. L’invito a Luis Sal è invece quello di tornare a Muschio Selvaggio.