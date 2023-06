Mercoledì 2 sarà una stagione più spaventosa e senza fidanzati. Durante una conversazione con la collega Elle Fanning per la serie Actors on Actors di Variety, la protagonista della serie Netflix, Jenna Ortega, ha svelato nuove anticipazioni sui prossimi episodi, che avranno una maggior enfasi sugli elementi horror.

“Abbiamo deciso di voler approfondire un po’ di più l’aspetto horror dello show”, ha detto l’attrice, che in Mercoledì 2 sarà anche produttrice. “Poiché è così spensierato, e una serie tv come questa con vampiri, lupi mannari e superpoteri, non vuoi prenderti troppo sul serio.”

Dal momento che Mercoledì si concentrerà maggiormente sui mostri, ciò lascia meno spazio al romanticismo.

“Stiamo abbandonando qualsiasi interesse amoroso per Mercoledì, il che è davvero fantastico”, ha osservato Jenna Ortega. Nella prima stagione, la figlia di Gomez e Morticia Addams è stata coinvolta in un triangolo amoroso tra Tyler Galpin (Hunter Doohan), che si è rivelato essere l’hyde dietro la follia omicida, e Xavier Thorpe (Percy Hynes White), che lei ha falsamente accusato di essere il colpevole.

Già in precedenza, l’attrice aveva dichiarato di non aver gradito molto questo genere di trama, affermando che per Mercoledì non aveva senso “essere in un triangolo amoroso”.

Non solo mostri e horror nella seconda stagione. In precedenza, il co-creatore della serie Miles Millar aveva dichiarato di voler esplorare ulteriormente la dinamica familiare degli Addams.

“Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi. Gli attori sono così fantastici in quei ruoli”, ha spiegato il co-showrunner. “Catherine è un’iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e sua madre è essenziale per lo show. L’idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante”.

Millar sa che la serie si chiama Mercoledì, quindi lui e il suo team vogliano concentrarsi su di lei. L’approccio alla famiglia Addams, però, non si limiterà a un paio di episodi, come accaduto nella prima stagione, così promette lo showrunner.

