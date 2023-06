Ha litigato con Fedez, come lo stesso Federico Lucia: prima erano una coppia a Muschio Selvaggio, poi un pacifico misunderstanding che ha diviso le loro strade. Se ne parla ancora tanto, ma chi è Luis Sal?

Chi è Luis Sal

Nato a Bologna il 18 giugno del 1997 da padre argentino e madre bolognese, Luis ha due fratelli maggiori, Martin e un altro di cui non si conosce il nome. Luis ha frequentato il liceo artistico e ha trascorso un periodo negli USA per migliorare il suo inglese. In America ha iniziato a dedicarsi al fitness e a postare foto dei suoi progressi sul suo profilo Instagram, dove oggi conta oltre 2 milioni di follower.

Luis ha aperto il suo canale YouTube nel 2009, dove pubblica video divertenti e ironici su vari argomenti come la scuola, le ragazze, i viaggi e le sfide. Il suo stile comico e spontaneo gli ha fatto conquistare la simpatia di milioni di fan, che lo seguono anche su TikTok e Twitch. Oggi il suo canale YouTube ha 1,46 milioni di iscritti e oltre 250 milioni di visualizzazioni.

L’amicizia con Fedez e la vita privata

Luis è famoso anche per la sua amicizia con il rapper Fedez. I due hanno anche condotto insieme Muschio Selvaggio, un podcast in cui si intervistano ospiti famosi e si commentano le notizie del momento. Da febbraio 2023 Luis Sal non ha più partecipato al podcast, scatenando una serie di speculazioni. Fedez ha fatto chiarezza nelle ultime ore, spiegando che lo split sarebbe avvenuto nei giorni del Festival di Sanremo.

Luis Sal è fidanzato con una ragazza di 23 anni de L’Aquila. I due si sono conosciuti su Instagram: Luis l’ha conquistato dopo aver risposto a una sua storia. La ragazza preferisce restare anonima.