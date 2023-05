Quali saranno le principali novità di iOS 17? Di certo, i cambiamenti sostanziali rispetto a iOS 16 li conosceremo tutti nel corso della presentazione dell’aggiornamento Apple nella sua prima beta in occasione della WWDC del 5 giugno. Eppure una fonte autorevole come Mark Gurman, nelle scorse ore, ha indicato una serie di implementazioni date praticamente per certe sulla prossima versione del sistema operativo. Esaminiamole dunque, sulla base delle informazioni trapelate di recente.

La prima delle novità di iOS 17 dovrebbe riguardare l’app Wallet: si tratterebbe non solo di un cambiamento di natura grafica allo strumento per la gestione di carte e metodi di pagamento ma anche alle specifiche funzioni utili per la transazioni. Pure l’app Dov’è dovrebbe subire l’effetto di una concreta evoluzione ma non se ne conoscono bene i dettagli.

Le novità di IOS 17 non finiscono qui: queste dovrebbero riguardare ancora la funzione SharePlay, ossia l’opzione che consente di guardare contenuti con la famiglia e gli amici durante nel corso di una chiamata FaceTime. Non dovrebbero mancare dei miglioramenti neanche per il protocollo di streaming wireless AirPlay, ossia la modalità che consente di visualizzare contenuti su display e TV presenti in hotel e altri luoghi che non sono quelli di propria residenza. Apple avrebbe lavorato a speciali accorsi e soluzioni per rendere gli specifici accessi più semplici.

Per finire, tra le novità di iOS 17 non sono inclusi solo miglioramenti a funzioni già note ma anche l’implementazione di strumenti totalmente inediti. L’app Journaling consentirà agli utenti di tenere traccia delle loro attività quotidiane e dei loro pensieri, grazie anche a suggerimenti sui contenuti da scrivere. Infine, sarebbe prevista anche un’applicazione per tenere traccia del proprio umore, rispondere a domande sulla propria giornata. Sarà interessante e utile visualizza i risultati nel tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com