Arriva Platonic su Apple tv+, nuova comedy romantica che vede nel cast Rose Byrne e Seth Rogen. I due tornano a far coppia dopo aver recitato da protagonisti nel film Cattivi Vicini.

In questa nuova serie tv della piattaforma di streaming, Rose Byrne e Seth Rogen interpretano due ex migliori amici, Sylvia e Will, che si avvicinano alla mezza età e si ritrovano dopo una lunga rottura. L’amicizia è inizialmente solo platonica tra i due, e si fa difficoltà a capire in che direzione stia andando. Sono amici, ma mai qualcosa di più; sembrano sfiorare il romanticismo, eppure non arrivano mai a quel punto. Col passare del tempo, Sylvia e Will capiscono che il loro rapporto si sta facendo sempre più intenso, e finisce per destabilizzare le loro vite come mai prima d’ora. Sarà possibile per loro tornare indietro? Oppure troveranno il coraggio di fare il grande passo e definire, una volta per tutte, il loro legame?

Proprio come nel film Harry, Ti Presento Sally, anche Platonic su Apple Tv+ si chiede: uomini e donne possono essere amici? I primi tre episodi della serie sono disponibili il 24 maggio; i successivi saranno rilasciati sul servizio di streaming a cadenza settimanale. Nel cast anche Luke Macfarlane nel ruolo di Charlie; Tre Hale interpreta Andy; Carla Gallo nei panni di Katie; e Andrew Lopez nel ruolo di Reggie.

La serie è stata creata da Nicholas Stoller (che dirige anche gli episodi) e Francesca Delbanco, che fungono da produttori esecutivi insieme a Rose Byrne, Seth Rogen e Conor Welch.

Rose Byrne è già protagonista di una serie tv di Apple TV+: l’apprezzata Physical, dramedy ambientata negli anni Ottanta.

