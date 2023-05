Debutta American Born Chinese su Disney+, la serie tv con due attori da Oscar: Michelle Yeoh e Ke Huy Quan. La comedy, che ci mette un po’ di ironia e un po’ di action. E ovviamente kung fu.

American Born Chinese segue la storia di Jin Wang (interpretato da Ben Wang), un adolescente comune che si destreggia tra la sua vita sociale del liceo e la sua vita familiare da immigrato. Tutto cambia quando incontra un nuovo studente straniero a scuola, un ragazzo cinese di nome Wei-Chen Sun. A quel punto l’esistenza di Jin cambia, e si ritrovano coinvolto in una battaglia tra gli dèi e la mitologia cinese.

American Born Chinese è basata sull’omonima graphic novel del 2006 di Gene Luen Yang. Le riprese si sono svolte a Los Angeles nel febbraio 2022.

Michelle Yeoh e Ke Huy Quan (vincitore dell’Oscar al miglior attore non protagonista) affiancano Stephanie Hsu (nominata nella categoria miglior attrice non protagonista): i tre sono stati i protagonisti di Everything Everywhere All at Once, film che ha sbancato agli Oscar 2023. Nel cast della serie tv anche Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu, Sydney Taylor e Poppy Liu.

Kelvin Yu è produttore esecutivo e showrunner della serie. Il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton dirige gli episodi e funge da produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi includono Melvin Mar, Jake Kasdan, Erin O’Malley, Asher Goldstein e Gene Luen Yang. La serie è prodotta dalla 20th Television.

La serie tv, una comedy composta da otto episodi, debutta su Disney+ il 24 maggio 2023 con un appuntamento a settimana. Di seguito il trailer in italiano:

