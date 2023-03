I film vincitori agli Oscar 2023 sono stati pochi. In un’edizione senza troppe sorprese, con Everything Everywhere All At Once che ha “acchiappato” tutto, la 95esima edizione degli Academy Awards è stata piuttosto sobria.

Qui vi spieghiamo dove poter guardare i film vincitori agli Oscar 2023, nel caso non li avete ancora visti.

Everything Everywhere All At Once, che ha sbancato agli Oscar 2023 con ben sette premi nelle categorie principali (tra cui miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior attore e attrice non protagonista), è uscito nelle sale italiane dal 6 ottobre 2022. Dopo il successo ottenuto ai Golden Globe, il film è stato nuovamente distribuito al cinema a partire dal 2 febbraio 2023. Quindi al momento è solo disponibile nelle sale.

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale è un film di Netflix, che si può quindi guardare sulla piattaforma. La pellicola tedesca si è portata a casa quattro Oscar, tra cui quello al miglior film internazionale.

The Whale, che ha portato a casa due statuette (miglior attore protagonista a Brendan Fraser e miglior trucco), è uscito nelle sale italiane dal 23 febbraio 2023, proprio in prossimità degli Oscar. Al momento non è disponibile su piattaforme di streaming.

Andiamo invece ai film che hanno ottenuto ciascuno una statuetta. RRR, il fenomeno bollywoodiano, è disponibile su Netflix ma solo nella sua versione originale oppure doppiato in inglese e spagnolo. Il film indiano ha vinto l’Oscar alla miglior canzone originale con “Natu Natu”, una ballata dal ritmo travolgente.

Women Talking, film di Sarah Polley vincitore della miglior sceneggiatura non originale, è distribuito nelle sale italiane dall’8 marzo col titolo di Women Talking – Il diritto di scegliere. Il Pinocchio di Guillermo del Toro, che ha ottenuto l’Oscar al miglior film d’animazione, è invece disponibile su Netflix.

Black Panther: Wakanda Forever, che ha conquistato l’Oscar ai migliori costumi, è invece uscito nelle sale italiane dal 9 novembre 2022 (prossimamente dovrebbe sbarcare sulla piattaforma Disney+). Avatar – La via dell’acqua, vincitore dell’Oscar ai migliori effetti speciali, è uscito nelle sale il 9 dicembre scorso. Infine, Top Gun: Maverick, vincitore del miglior sonoro, è uscito nelle sale italiane a dicembre 2022.

Come vedete, la maggior parte dei film vincitori agli Oscar 2023 sono stati distribuiti al cinema. Tuttavia tenete d’occhio i canali di Sky: è molto probabile che andranno in onda nei prossimi mesi, così avrete tempo di recuperarli o riguardarli.

