Vivere Non è un Gioco da Ragazzi si avvia verso il finale di stagione dopo aver tenuto compagnia al pubblico di Rai1 come unica novità in mezzo a fiumi di repliche. L’ultima puntata della mini serie con Claudio Bisio andrà in onda, salvo cambiamenti, martedì 29 maggio e riprenderà il filo proprio dagli episodi andati in onda ieri sera.

La madre del ragazzo morto si è rivolta a Lele per avere notizie del figlio mentre è arrivata alle stelle la tensione generale tra genitori e figli fino a quando non è giunta una soffiata sull’uso di droghe e lo spaccio il sabato sera. E’ esplosa così la bomba nelle case, in particolare in quella di Lele che vive tra incudine e martello, tra polizia e criminali, cosa succederà adesso nel finale di Vivere Non è un Gioco da Ragazzi?

Secondo le prime anticipazioni del finale di martedì 29 sembra che i ragazzi coinvolti, sia da un lato che dall’altro, saranno finalmente pronti a dire la verità su quanto è accaduto. Nell’ultima puntata, sia i ragazzi che gli adulti si troveranno nella condizione di sviscerare segreti che avevano nascosto a cominciare da Lele che, innamorato di Serena, affronta le sua responsabilità, scoprendo così anche il vero fine di Saguatti che sta indagando su di lui dopo la morte di Mirco.

Mentre il passato del poliziotto verrà a galla, Lele dovrà fare i conti con la vita che si era scelto e, soprattutto, con i criminali da cui ha comprato la droga e che adesso lo minacciano, riuscirà a trovare il suo equilibrio e riavvicinarsi a Serena? Lo scopriremo solo martedì prossimo, 29 maggio, quando il finale di stagione andrà in onda nel prime time di Rai1.