Vivere Non è un Gioco da Ragazzi prenderà il via oggi, 15 maggio, su Rai1 portando Claudio Bisio sul ‘palco’ alle prese con contraddizioni, sogni e realtà. La nuova miniserie andrà in onda a partire da oggi e per tre puntate portando sullo schermo un viaggio in tre puntate attraverso la vita di Lele, un liceale di quasi 18 anni che si scontrerà con la realtà di un amore impossibile e una serie di accuse che cambieranno la sua vita.

La fiction è tratta dal romanzo ‘Il giro della verità’ dello sceneggiatore Fabio Bonifacci, che ha anche scritto l’adattamento televisivo della serie, e nel cast troveremo non solo Claudio Bisio ma anche Stefano Fresi e Nicole Grimaudo. Al centro di tutto ci sarà la vita di Lele che ci sarà svelata solo nelle tre puntate dirette da Rolando Ravello e prodotte da Rai Fiction in collaborazione con Picomedia di Roberto Sessa, il produttore del successo di Mare Fuori.

A prestare il volto al protagonista, al buon Lele, sarà Riccardo De Rinaldis, e toccherà a lui prestare il volto ad un diciassettenne vissuto in periferia, in qul di Bologna, dividendosi tra la scuola e il suo amore per la scrittura che gli permetterà di frequentare un liceo al centro frequentando così i figli delle famiglie bene della città fino a quando non si ritroverà davanti alla Questura per le indagini sull’omicidio di qualcuno.

Il padre, Marco Molinari (Stefano Fresi), artigiano truffato da poco da un imprenditore senza scrupoli, e la madre Anna (Nicole Grimaudo), si ritroveranno risucchiati dagli eventi, come andrà a finire e cosa è successo davvero a Lele?

La prima puntata di Vivere non è un Gioco da Ragazzi va in onda lunedì 15 maggio su Rai1, a partire dalle 21.30 ma la serie è già disponibile in anteprima su Raiplay.