Oggi martedì 23 maggio non funziona l’app ATM e, a dire la verità, anche nella giornata di ieri lo strumento ha mostrato delle serie anomalie. Molti utenti si chiedono dunque se il down sia così serio da non permettere una soluzione rapida del problema. Di certo va chiarita la natura degli errori di scena e, sulla base di un feedback ufficiale, provare ad ipotizzare quali possano essere i tempi di ritorno alla normalità.

Lo strumento per smartphone di ATM (Azienda Trasporti Milanesi) mostra un messaggio di errore da svariate ore, con l’invito a riprovare più tardi l’accesso. Il malfunzionamento è un vero problema per tutti coloro che sono soliti acquistare i biglietti per il loro viaggio proprio con l’applicazione e consultano il tool per tutte le informazioni relative alle tratte d’interesse. A nulla valgono più tentativi di accesso, la situazione resta quella appena indicata.

Anche se siamo al secondo giorno in cui l’app ATM non funziona, va almeno segnalato che l’azienda dei trasporti del capoluogo lombardo è a conoscenza delle difficoltà di scena sul suo strumento proprietario. In effetti, attraverso il suo canale social Twitter, ATM afferma di essere impegnata nella risoluzione di un problema di natura tecnica responsabile del malfunzionamento. Per quanto non fornisca in questo momento ancora una tempistica esatta per il ripristino della situazione, la speranza è che già nelle prossime ore ogni funzione interna allo strumento sia possibile.

In attesa che il disservizio sia del tutto superato, sempre ATM ricorda che qualsiasi biglietto già acquistato e presente in app potrà essere utilizzato non appena l’app tornerà a funzionare correttamente. Per l’acquisto dei biglietti, in questo momento, potranno essere utilizzati tutti i canali tradizionali di vendita. Per il pagamento dei tagliandi, su tutta la rete, è comunque disponibile la modalità di transazione contactless con carta o smartphone (magari preferita da una certa fetta di utenti).

