Sono stati segnalati dei problemi watchOS 9.5 sugli Apple Watch. Gli orologi Apple aggiornati al firmware fresco di lancio mostrano delle anomale schermate con sfumature verdi. Si tratta di una disfunzione che non limita di certo l’operatività dei dispositivi, ma è senz’altro un bug reale ed esteticamente fastidioso, soprattutto agli occhi di chi non ammette alcun errore sul suo smartwatch di punta, spesso anche molto costoso.

Proprio subito dopo l’aggiornamento a watchOS 9.5 rilasciato la settimana scorsa, alcuni utenti in possesso di un Apple Watch hanno notato un’insolita sfumatura verde sul display del loro orologio. Lo sfondo non completamente nero e comunque diverso dal solito apparirebbe in determinati momenti, in alcune sezioni specifiche dell’interfaccia utente (in particolar modo al momento dell’inserimento del proprio codice di accesso, quando si accede al centro di controllo e quando si aprono le notifiche, come testimonia l’immagine di apertura articolo). In altri casi, al contrario, l’esperienza di navigazione tra funzioni e opzioni del device sarebbe la stessa che ha preceduto l’update del firmware, senza alcunché da segnalare.

I problemi watchOS 9.5 investirebbero maggiormente i modelli Apple Watch Series 8 e gli esemplari precedenti a questa serie. Al contrario, le stesse difficoltà non sarebbero presenti sugli Apple Watch SE e Apple Watch Ultra. la vera natura dell’anomalia dovrebbe senz’altro essere software. In effetti, siamo al cospetto di errori che si sono manifestati solo dopo l’aggiornamento software proposto da Apple. Se davvero così fosse, per superare le stesse difficoltà non si dovrà fare altro che attendere un nuovo firmware dagli sviluppatori. L’update watchOS 9.6 è già in test e potrebbe giungere in tempi davvero brevi. Intanto Apple non si è dichiarata sulla questione attraverso i suoi canali ufficiali, nonostante le lamentele per il bug fin qui descritto non manchino, soprattutto su Reddit.

