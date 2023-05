Per il finale di NCIS Los Angeles 14 ci sarà da preparare i fazzoletti: si aspetta davvero carico di emozioni. Nella colonna di TV Line dedicata agli spoiler, Matt Webb Mitovich svela le prime anticipazioni sull’ultimo episodio della serie tv.

L’attenzione sarà focalizzata sul matrimonio di Callen e Anna, che sarà sicuramente “adorabile e tutto il resto, ma ci sono momenti sia prima che dopo la cerimonia dell’ultimo minuto che sono molto, molto più carichi di emozioni. Seriamente, fate scorta di Kleenex!” anticipa Mitovich nella sua rubrica.

Spazio anche per gli altri personaggi. Per quanto riguarda Sam, lo vedremo andare sotto copertura con il nome di Switch “per un incontro molto pericoloso e ad alto rischio con alcune persone imprecise – e con l’irrefrenabile Nina Barnes al suo fianco questa volta!” Il coinvolgimento tra Sam e quest’ultima regalerà al pubblico “battute molto divertenti”.

Il finale di NCIS Los Angeles 14 sarà composto da due episodi; un finale in due parti che non vedrà solo Callen e Anna convolare finalmente a nozze, ma sarà anche l’occasione per rivedere un personaggio iconico della serie tv. Parliamo ovviamente di Hetty. Lo showrunner Scott Gemmill ne aveva già parlato, assicurando i fan che Linda Hunt sarebbe tornata per l’ultimo episodio con una “missione speciale”.

Ma le sorprese non finiscono qui. “La conclusione delle due parti finisce in un modo che mi ha assolutamente colto alla sprovvista”, ha rivelato il giornalista di TV Line. “Ho letteralmente esclamato ‘Oh, wow’ quando sono arrivato agli ultimi minuti.”

Per il finale di NCIS Los Angeles 14 dovremo attendere giugno. La quattordicesima e ultima stagione va in onda in Italia su Rai2 ogni lunedì sera in coppia con Blue Bloods 13.

