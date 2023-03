NCIS Los Angeles ha chiuso ufficialmente i battenti. Le riprese della quattordicesima nonché ultima stagione si sono concluse. Il finale andrà in onda sulla rete americana CBS in due episodi distribuiti domenica 21 maggio (posticipando di una settimana dalla data prevista).

Parlando con Parade.com al party per la fine delle riprese, lo showrunner R. Scott Gemmill ha affermato di quanto sia stato difficile scrivere un finale soddisfacente per il pubblico poiché sa che, dopo quattordici stagioni, “ci sono così tante aspettative, e come puoi essere all’altezza? La sua soluzione è stata quella di avvicinarsi al finale della serie “personaggio per personaggio” e cercare di mettere tutti in “un ottimo posto nella loro vita” prima che la serie finisca. E si spera che i fan ne siano contenti. Penso che l’ultima scena sia davvero divertente e piena di speranza” ha riferito Gemmill, svelando anche i primi dettagli sul finale.

Per quanto riguarda il personaggio di Hetty, i fan di NCIS Los Angeles si chiedono quando Linda Hunt farà il suo ritorno, dato che è assente dalla serie tv da parecchio tempo. Gemmill non ha voluto anticipare troppo, ma si è limitato ad anticipare che Callen e la sua squadra “si imbarcheranno in una missione per trovare il loro punto di riferimento, Hetty, e riportala a casa, dalla Siria o da qualsiasi altra parte.”

Al momento, ha assicurato lo showrunner, non si è ancora arrivati a quel punto, ma la storyline si è “messa in moto. Faremo passi avanti per risolvere la trama di Hetty in un modo che spero lascerà i fan entusiasti”, ha concluso.

NCIS Los Angeles 14 va in onda in Italia su Rai2 ogni domenica sera in coppia con Blue Bloods 13.

