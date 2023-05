Ci sarà il televoto nella finale di Amici del 14 maggio. I concorrenti giunti alla finale potranno essere supportati dal pubblico da casa, che potrà votare i propri talenti preferiti attraverso il televoto da telefonia mobile e non solo.

Il servizio di televoto è erogato tramite: telefonia mobile dagli operatori “TIM”, “Vodafone”, “WIND3”, “Poste Mobile”, “Iliad”, “Coop” “HO”, Very Mobile e Kena; si vota inoltre da sito web www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV abilitate. Possono votare solo i maggiorenni.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto sostenendo i concorrenti in gara indicando il nome/codice del concorrente/coppia/gruppo prescelto, per quanto riguarda il televoto espresso attraverso sms, o cliccando sull’icona del concorrente/coppia/gruppo, per quanto riguarda il voto espresso attraverso sito web www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv, Smart TV e decoder abilitati.

Televoto tramite sms

Si vota inviando un sms al numero 477.000.1 con il nome/codice del concorrente che si intende votare. Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 5 (cinque) voti per ogni sessione di voto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 (cinquanta) voti a settimana.

Televoto tramite sito web

Si vota via sito web dalla pagina www.wittytv.it e visualizzando, all’interno della home page e del menu ‘televoto’, tutte le possibilità di televoto disponibili. Cliccando sulla sezione “televoto” l’utente aprirà una pagina dedicata e avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza cliccando sul nome o sulla foto del concorrente/coppia/gruppo.

Televoto tramite APP Mediaset Infinity

Sarà possibile fruire del servizio di televoto scaricando gratuitamente l’App Mediaset Infinity per iOS e Android e accedendo alla sezione dedicata, cliccando sul pulsante “vota”.

Televoto tramite APP Wittytv

Sarà possibile fruire del servizio di televoto scaricando gratuitamente l’App Wittytv per iOS e Android e accedendo alla sezione dedicata.

Televoto tramite Smart TV e decoder abilitati

Sarà possibile fruire del servizio di televoto attraverso Smart TV abilitate e connesse ad Internet (sul sito https://mediasetinfinity.mediaset.it/info/mediaset-play-su-tv-e-decoder sarà pubblicato l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto) accedendo alla sezione dedicata.