Negli ultimi giorni sta spopolando, a ragione, l’app Giro d’Italia 2023. La carovana rosa è partita sabato 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi e arriverà alla sua ventunesima e ultima tappa domenica 28 maggio a Roma. Sportivi e semplici fan della disciplina del ciclismo non possono di certo fare a meno di dotarsi dello strumento più smart per il loro telefono, per restare sempre aggiornati sulle sfide in corso sulle strade d’Italia. La “corsa più dura del mondo nel Paese più bello del Mondo” è raccontata in ogni dettaglio possibile, senza alcuna eccezione.

Funzionamanto

Naturalmente l’app Giro d’Italia 2023 è disponibile sia per dispositivi Android sul Play Store che per iPhone e iPad sull’App Store di Apple. Dopo il download e l’installazione, l’accesso allo strumento per veri patiti del ciclismo non richiede alcuna autenticazione. Sono previsti solo alcuni passaggi al primo avvio, come quello che prevede l’impostazione della lingua e della tipologia di notifiche da ricevere sul telefono. Queste potranno riguardare singolarmente le breaking news, le live news, la Maglia Rosa, le classifiche e i video o tutti questi aspetti messi insieme.

L’esperienza con l’app durante le tappe è immersiva. Subito dopo la partenza giornaliera della carovana rosa, si potrà accedere (direttamente dalla Home) alla live della corsa. In una nuova scheda, sarà visibile il dettaglio del percorso, i chilometri già macinati dai ciclisti e quelli mancanti per giungere all’arrivo. Verrà riportata anche la velocità media dei corridori e la diretta testuale di quanto sta accadendo proprio in corsa, con il riferimento a gruppi in attacco, alla posizione del grosso della carovana, pure ad eventuali atleti in corsa e in difficoltà in gara.

Dal menù principale dell’app posto in basso alla Home, è possibile accedere ad una serie di schede informative fondamentali, oltre quella già citata della Live durante lo svolgimento delle corse. La sezione Tappe, ad esempio, dettaglia tutti i 21 percorsi previsti per l’edizione 2023 del Giro, con l’indicazione relativa alla facilità di ogni tratto segnalata da stelle variabili da 1 a 5. Fondamentale è anche la sezione Classifiche, dove è possibile ottenere ogni informazione relativa agli ordini di arrivo giornalieri, il detentore della maglia rosa e gli altri riconoscimenti per la maglia ciclamino, azzurra e bianca. Non manca all’appello neanche la sezione Squadre che riguarda i team partecipanti al Giro di quest’anno e tutti i relativi partecipanti (con informazioni personali e la loro posizione nella classifica generale).

La novità dell’edizione di quest’anno dell’app Giro d’Italia 2023 risiede nella possibilità di usufruire di un centro notifiche in 4 lingue (inglese, italiano, francese e spagnolo) e l’inclusione di un numero maggiore di contenuti multimediali sempre disponibili, tra foto e soprattutto video.

Per concludere, a tutti gli utilizzatori dell’applicazione sono garantiti alcuni strumenti di gestione delle notifiche da ricevere sul proprio telefono. In ogni momento, sarà possibile cancellare o modificare il numero e la tipologia di alert in arrivo sul telefono, andando nel menù in alto a sinistra contrassegnato da un’icona di un omino.

Usabilità

L’app Giro d’Italia 2023 risulta molto utile per la gran mole di informazioni messe in campo. La grafica è accattivante e la navigazione all’interno dello strumento è molto intuitiva. Utilizzando lo strumento smart, tuttavia, è possibile notare la presenza di qualche bug momentaneo nell’apertura di qualche schermata e pure rallentamenti nell’accesso a sezioni specifiche. in particolare, durante le live delle tappe. Per questo motivo, sarebbe il caso di aggiornare lo strumento con qualche fix in brevissimo tempo, per migliorare l’esperienza degli utenti finali ben prima che il Giro finisca il prossimo 28 maggio.

