Un viaggio tra passato e presente che ha portato Paola & Chiara a ricordare tanti aneddoti del loro lungo percorso artistico, a partire da quel primo disco registrato in Irlanda, su consiglio di Max Pezzali, dopo la tournée intrapresa con lui.

Esce Per Sempre di Paola & Chiara, un album che ripercorre il cammino delle sorelle Iezzi nel mondo della musica e lo impreziosisce con ospiti in duetti nati in modo spontaneo sulle migliori hit del duo. La presentazione a Milano si è tenuta nel giorno della notizia della scomparsa di Roberto Rossi, discografico di rilievo nel panorama nostrano che ha portato al successo tanti artisti. Tra questi, anche le sorelle Iezzi devono a Roberto Rossi i primi passi nel mondo della musica, un Sanremo particolarmente a fuoco e il successo successivo.

Doveroso quindi iniziare la presentazione dell’album nel ricordo di Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italy.

“Senza Roberto Rossi non saremmo qui”, dicono. “Lui ci ha scoperto, ci siamo presentate con la chitarra davanti a lui, lui ci scelse e lui scelse Amici Come Prima per il nostro primo Festival di Sanremo, nel 1997”, ricordano.

Roberto Rossi “non era soltanto un discografico ma un musicista molto preparato, un pianista diplomato in conservatorio. Con gli artisti aveva un rapporto speciale, di scambio e rispetto totale. Siamo molto felici di aver lavorato con lui e di essere state da lui portate al successo”, sottolineano Paola & Chiara.

In Per Sempre ci sono tanti amici, che Paola & Chiara hanno incontrato nel corso degli anni. Sono state ospiti di Jovanotti non troppo tempo fa e da lì è nata l’idea di duettare su Hey!

Non poteva mancare Max Pezzali, che presta la voce in Amici Come Prima, il primo pezzo rilasciato dopo la tournée con lui. Noemi le ha raggiunte in studio a Milano pur di incidere insieme il duetto su A Modo Mio e Levante ha cantanti con loro Amoremidai. Elodie è presente nella nuova versione di Festival ed Emma in Fino Alla Fine. Di seguito tutti i duetti:

Festival feat. Elodie

Prod by ITACA Mare Caos

Prod by ITACA HEY! feat. Jovanotti

Prod by Max Kle1nz (Cosmophonix) Viva El Amor! feat. Ana Mena

Prod by Fudasca Amici come prima feat. Max Pezzali

Prod by Giordano Colombo Furore

Prod by ITACA Fino alla fine feat. Emma

Prod by Andro Vamos a Bailar with Gabry Ponte

Prod by Gabry Ponte Amoremidai feat. Levante

Prod by DADE Kamasutra feat. Cosmo

Prod by Cosmo A modo mio feat. Noemi

Prod by Giordano Colombo

L’instore tour di Paola & Chiara

Paola & Chiara presenteranno l’album Per Sempre e incontreranno i loro fan in occasione di cinque speciali appuntamenti instore:

● Dom 21.05 – Castel Romano (RM) @ Shopping Village

● Gio 25.05 – Roncadelle (BS) @ Elnòs Shopping

● Ven 26.05 – Albignasego (PD) @ CC Ipercity

● Sab 27.05 – Sesto San Giovanni (MI) @ CC Vulcano

● Dom 28.05 – Reggio Emilia @ CC I Petali