Esce Solo Mai di Paola e Chiara, il nuovo singolo prima di Sanremo 2024. Le sorelle Iezzi saranno infatti coinvolte nella prossima edizione della kermesse canora riservata alla musica italiana: condurranno il PrimaFestival.

In attesa di vederle a Sanremo nell’inedita veste di conduttrici arrivano in radio e su tutte le piattaforme digitali con il terzo singolo inedito – dopo Furore e Mare Caos. Il brano sarà disponibile da venerdì 22 dicembre ma viene presentato per la prima volta in esclusiva in diretta su Rai1 durante la finale di Sanremo Giovani il 19 dicembre.

Scritto e prodotto da Paola e Chiara Iezzi con il produttore svedese Stefan Storm, Solo Mai è una fotografia dell’esistenza umana e delle sue contraddizioni. Paola e Chiara affrontano un viaggio emotivo guidato da sonorità synth-pop e dance di matrice prettamente 80s, riflettono sullo struggimento interiore dell’essere umano per recuperare il senso più profondo dell’esistenza, cioè l’Amore.

Nel testo di Solo Mai di Paola e Chiara, l’amore è contrapposto alla tendenza verso la competizione, l’appiattimento dei valori e l’ostilità che lentamente distruggono il nostro vivere.

E sogno ancora di un domani / di amare fino in fondo io / dove saremo tutti uguali e non avremo più bisogno di avere un dio“, cantano Paola e Chiara.

Il tema dell’amore salvifico e assoluto torna fortissimo nel videoclip, disponibile su YouTube dal 22 dicembre. Per la regia di Paolo Santambrogio, vede la speciale partecipazione dell’attrice ed ex top model internazionale Eva Riccobono.