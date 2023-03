Quarto ed ultimo appuntamento con il varietà condotto da Loretta Goggi, che giunge alla puntata finale oggi, venerdì 31 marzo. Vediamo quindi gli ospiti di Benedetta Primavera il 31 marzo, su Rai1 dalle ore 21.25.

Grande festa a casa di Loretta Goggi stasera, con tanta musica e non solo. Al suo fianco, come nei precedenti tre appuntamenti settimanali, ci sarà un duo comico eccezionale: Luca e Paolo.

Si chiude stasera la prima edizione del programma che ha visto il ritorno sul piccolo schermo di una delle icone della televisione italiana, nelle vesti di conduttrice di uno show tutto suo, nel quale ha accolto una pluralità di ospiti dal mondo della musica, dello spettacolo e non solo.

Quello che Loretta Goggi ha offerto al pubblico di casa Rai è stato un originale viaggio nel mondo dello spettacolo, mettendo a confronto il passato con il presente. Tra sketch, monologhi e musica, la formula di successo si conferma anche nel quarto ed ultimo appuntamento. Gli ospiti di Benedetta Primavera il 31 marzo non saranno pochi e per il gran finale, Loretta Goggi ha deciso di avere con sé sul palco nomi illustri come Carlo Conti.

Dal mondo della musica, accoglierà ospiti come Romina Power e Paola e Chiara. Dal mondo del cinema, ci saranno Serena Rossi e Simone Montedoro. Spazio anche alla comicità con Lucia Ocone e Sergio Friscia.

Non mancherà il duetto impossibile, che stavolta vedrà alla prova Antonino che canterà con l’indimenticabile Mango. Sul Palco di Benedetta Primavera, poi, un momento familiare da non perdere: è quello del duetto e tra la presentatrice e la sorella Daniela Goggi.