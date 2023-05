Esce il 12 maggio Per Sempre di Paola e Chiara, il nuovo progetto discografico delle sorelle Iezzi ma non un vero e proprio disco di inediti. Il titolo, in effetti, lo suggeriva ma qualcuno di scontento c’è. Il nome in effetti lo lasciava intendere ma c’è chi ha sperato in un disco di nuove canzoni, che potessero rinfrescare il repertorio di Paola e Chiara in vista dei prossimi concerti.

Ciò che le sorelle Iezzi hanno invece scelto per il loro grande ritorno in musica è un album che include una serie di canzoni storiche del duo, impossibile da non conoscere, unitamente a due brani nuovi: il singolo di Sanremo 2023, Furore, e quello in uscita il 5 maggio: Mare Caos. Sono queste, inoltre, le uniche due canzoni a non essere in duetto con i colleghi della musica italiana.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023, Paola e Chiara hanno optato per un ritorno discografico che potesse racchiudere e raccontare le tappe fondamentali della carriera del duo, brani a cui hanno rimesso mano insieme ad alcuni colleghi coinvolti nel progetto.

Troviamo Elodie su Festival e Jovanotti in Hey! ma anche Ana Mena, Max Pezzali, Emma, Gary Ponte, Levante, Cosmo e Noemi. Ognuno di loro appare vocalmente in una traccia di Per Sempre di Paola e Chiara per donare nuova linfa alla canzone.

Un progetto sicuramente indovinato. Prima di pensare ad un intero disco di inediti, le sorelle Iezzi ripercorrono le tappe fondamentali della loro carriera in un’operazione nostalgia che coinvolge tanti colleghi della musica.

Ma c’è un MA. Tanti infatti avevano sperato, almeno, in qualche inedito in più. La domanda quindi è: arriverà un disco di inediti vero e proprio, magari l’anno prossimo?

PER SEMPRE – TRACKLIST

1. Festival feat. Elodie

Prod. ITACA

2. Mare Caos

Prod. ITACA

3. HEY! feat. Jovanotti

Prod. Max Kle1nz (Cosmophonix)

4. Viva El Amor! feat. Ana Mena

Prod. Fudasca

5. Amici come prima feat. Max Pezzali

Prod. Giordano Colombo

6. Furore

Prod. ITACA

7. Fino alla fine feat. Emma

Produzione: Andro

8. Vamos a Bailar with Gabry Ponte

Prod. Gabry Ponte

9. Amoremidai feat. Levante

Prod. DADE

10. Kamasutra feat. Cosmo

Prod. Cosmo

11. A modo mio feat. Noemi

Prod. Giordano Colombo