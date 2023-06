I Boomdabash con Paola & Chiara per il nuovo singolo estivo, potrebbe essere questa la hit della prossima stagione, quella canzone impossibile da non ascoltare in radio e da non cantare sotto l’ombrellone. La notizia era già emersa in rete e sappiamo che gli artisti coinvolti nella canzone hanno già realizzato il videoclip ufficiale che sarà lanciato in contemporanea al brano negli store digitali e in radio. La location scelta è stata la città di Napoli e chissà che nel testo non ci sia qualche omaggio pensato per la vittoria del terzo scudetto della squadra di calcio.

I Boomdabash e Paola e Chiara sono stati intercettati sul set di un video molto allegro e gioioso, realizzato con la collaborazione di tante comparse, chiamate a divertirsi a suon di quella che potrebbe essere la prossima hit estiva. Quello che dobbiamo aspettarci dalla canzone è dunque un singolo studiato per la stagione estiva, che potrebbe dare filo da torcere a Mon Amour di Annalisa, stabile ai vertici delle classifiche.

Mancano ancora i dettagli. Ciò che è certo è che all’annuncio ufficiale del nuovo pezzo, con tanto di data di uscita, non dovrebbe mancare molto. La pubblicazione, stando a quanto ci risulta, avverrà sicuramente entro il mese di giugno. Da capire la settimana esatta della release, che potrebbe essere quella di venerdì 16 giugno oppure quella di venerdì 23 giugno.