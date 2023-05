Tanti appassionati in queste ore si chiedono quando e con chi gioca Sinner a Roma, in vista degli Internazionali del 2023 che prenderanno il via ufficialmente oggi. Diversi gli scontri interessanti in programma, se pensiamo che nella giornata di mercoledì si affronteranno ad esempio due volti storici come Fognini e Murray. Insomma, ci apprestiamo a vivere lunghe ed interessanti giornate, fermo restando che lo sguardo dei tifosi azzurri è focalizzato soprattutto sul buon Jannik. A maggior ragione dopo le ottime prestazioni a Miami e Montecarlo, dopo i nostri ultimi report a tema.

Indicazioni su quando e con chi gioca Sinner a Roma: dritte su come guardare in TV e streaming

Se vi state chiedendo quando e con chi gioca Sinner a Roma, ci sono alcuni elementi che dobbiamo prendere in considerazione già oggi, compreso quello relativo a come guardare in TV e streaming gli Internazionali al via in queste ore. Partiamo col dire che Sinner non scenderà in campo già oggi. Il suo esordio, infatti, è previsto nella giornata di venerdì, quando affronterà un qualificato. Il tabellone delle prossime 48 ore ancora non è stato ufficializzato, ma ci sono buone probabilità che possa fare la propria apparizione nel primo pomeriggio.

Probabile che si sappia qualcosa di più entro domani pomeriggio, quando la lista dei match previsti il giorno dopo sarà meglio definita. L’auspicio è che tali informazioni vengano a galla prima possibile, in modo che gli appassionati presenti nella Capitale possano regolarsi di conseguenza. Per quanto riguarda la questione televisiva, i diritti sono di Sky per questo torneo, ragion per cui è possibile guardare gli incontri in streaming tramite l’app SkyGo, o al massimo con NowTV a seconda del vostro abbonamento.

Una partita al giorno, però, sarà in chiaro su Italia 1 o Canale 20. Insomma, ora sappiamo qualcosa in più su quando e con chi gioca Sinner a Roma, in attesa degli eventuali quarti di finale con Ruud.

Continua a leggere su optimagazine.com