In tanti si stanno chiedendo a che ora ci sarà la sfida Sinner-Schwartzman a Montecarlo. Si tratta a conti fatti della prima apparizione dell’azzurro in questo importante torneo nel singolare maschile. Precisazione non casuale, visto che in questi giorni è già sceso in campo nel doppio, curiosamente insieme al suo avversario odierno. Insomma, pur avendo caratteristiche assai differenti le due specialità, è chiaro che l’insidia maggiore di oggi consista nella conoscenza reciproca del tennis preferito tra i due antagonisti. Un incontro che non deve essere sottovalutato per alcuna ragione al mondo.

A che ora Sinner-Schwartzman a Montecarlo: gli ultimi aggiornamenti su orario e diretta streaming

Torna in campo, dunque, la punta di diamante del nostro tennis dopo l’impresa di Miami contro Alcaraz, che abbiamo trattato con un approfondimento poche ore prima di quella sfida tramite specifico articolo. Insomma, Sinner è reduce da un ottimo momento di forma, avendo mostrato segnali di grande crescita fisica e mentale sia ad Indian Wells, dove si è arreso solo in semifinale proprio contro lo spagnolo, sia a Miami, con una cavalcata chiusa in finale contro Medvedev. Dunque, ci sono tutti i presupposti per fare bene anche nel Principato nei prossimi giorni.

Se vi state chiedendo che ora ci sia Sinner-Schwartzman a Montecarlo oggi 12 marzo, occorre tener presente che diversi confronti previsti in mattinata stiano andando per le lunghe, con terzi set sparsi qua e là. In un primo momento, si pensava che l’azzurro potesse scendere in campo poco dopo le 12, ma a questo punto difficilmente lo vedremo in campo prima della fascia compresa tra le 13.30 e le 14. Situazione in costante evoluzione e da monitorare con attenzione.

In caso di grossi sconvolgimenti sul programma giornaliero, aggiorneremo il nostro approfodimento per chi vuol capire ache ora ci ia Sinner-Schwartzman a Montecarlo. Diretta su Sky, con riproduzione in streaming grazie all’app SkyGo per Android e dispositivi iOS.

Continua a leggere su optimagazine.com