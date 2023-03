Ormai è tutto pronto per la sfida Sinner-Alcaraz, semifinale di Miami 2023 coi due che si ritrovano a distanza di pochi giorni dal penultimo atto di Indian Wells. Ottimo il percorso dell’azzurro, come osservato a margine del nostro approfondimento sul match contro Rublev pochi giorni fa. Il problema per chi spera in un suo successo in Florida consiste nell’avversario in semifinale, considerando il fatto che lo spagnolo è apparso ingiocabile anche questa notte, avendo disintegrato un Fritz che paradossalmente ha anche disputato una buona partita.

Quando giocano Sinner-Alacaraz: a che ora inizia la semifinale a Miami secondo il tabellone di oggi

Se vi state chiedendo quando giocano Sinner-Alacaraz, è inevitabile che con il fuso orario ci sia incertezza sul quesito “a che ora inizia la semifinale a Miami”. Salvo imprevisti, a questo punto dettati soprattutto dalla pioggia, viste le cattive condizioni climatiche dell’ultima settimana in Florida, si parte all’1.00 di notte, tra venerdì e sabato. Ed il pronostico? Inevitabilmente pende dalla parte dello spagnolo? Nonostante Sinner abbia dato segnali più che incoraggianti nelle ultime settimane, il suo avversario sembra una macchina perfetta, con stato di forma invidiabile.

Nemmeno il giorno di riposo in meno appare sufficiente per mettere in discussione il risultato finale, a maggior ragione considerando che si è aggiudicato il primo set nella semifinale di Indian Wells contro lo stesso Sinner, pur essendo molto falloso. Nel secondo set, alzando i giri del motore, per il nostro tennista non c’è stato nulla da fare. Tuttavia, se c’è un giocatore che per caratteristiche sembra mettere maggiormente in difficoltà Alcaraz, quello è proprio Sinner.

Insomma, sarà una lunga notte (si spera), in vista di un big match come Sinner-Alcaraz. Staremo a vedere se, come avvenuto a Wimbledon poco meno di un anno fa, l’azzurro sarà in grado di ribaltare il pronistico della vigilia.

