In tanti in queste ore si chiedono quando gioca Sinner a Miami al cospetto di O’Connell, dopo aver superato non senza fatica il secondo turno del prestigioso torneo domenica sera. Un Sinner forse salvato dall’interruzione durante il secondo set contro Griekspoor, dopo aver perso il primo parziale e mostrandosi molto più falloso del solito. Mentre il suo aversario sembrava in giornata di grazia. Lo stop ha permesso all’azzurro di riprendersi dal punto di vista mentale e fisico, chiudendo bene in tre set, Ora, però, cominciano le battaglie più toste, a partire da quella di martarì, contro un giocatore apparso in grande forma in questi giorni.

Capiamo quando gioca Sinner a Miami contro O’Connell: dettagli su orario e dove vedere la partita

Dopo gli approfondimenti delle scorse settimane, utili soprattutto per comprendere meglio un personaggio tutto sommato abbastanza schivo ed introverso, bisogna focalizzarsi sul suo percorso in questo “1000“, considerando il fatto che a detta di molti sia tra i favoriti per la conquista della finale. Inevitabile che ci sia tanta attenzione su di lui, a maggior ragione dopo la vittoria storica dell’Italia in Coppa Italia, senza dimenticare la finale degli Australian Open, con una rimonta fantastica a i danni di Medvedev. Insomma, mesi straordinari per un giocatre che mi ra a diventare il numero due del mondo nel più breve tempo possibile.

Se vi state chiedendo quando gioca Sinner conto O’Connell, al momento gli organizzatori del torneo di Miami non hanno ancora diramato comunicazioni ufficiali in merito. Probabile che si attendano i risultati di oggi, prima di decidere come gestire la giornata di domani, anche perché le condizioni meteo hanno rallentato non poco i programmi nell’ultima settimana. In ogni caso, si comincerà attorno alle 17 italiane e non è escluso che possa iniziare proprio il nostro tennista.

Dunque, abbiamo informazioni preliminari su quando gioca Sinner, ma ne sapremo di più nelle prossime 12 ore. Quanto al dove vedere la partita, i diritti del torneo sono di Sky.

