Inevitabile che oggi in tanti qui in Italia si stiano chiedendo quando gioca Sinner contro Machac, al punto da voler conoscere l’orario dei quarti di finale a Miami. Come sempre accade con il tennis, essere precisi sotto questo punto di vista diventa impossibile, a meno che non si tratti del primo match in programma per la giornata. Non è questo il caso, in quanto la testa di serie numero due del torneo americano scenderà in campo per la seconda sfida del giorno. Dunque, possiamo “andare per un’idea”, ma per forza di cose dovremo monitorare tutte le informazioni del caso strada facendo.

Capiamo quando gioca Sinner contro Machac: primi riscontri sull’orario dei quarti di finale a Miami

Altro approfondimento, dunque, dopo quello relativo agli ottavi di finale di questo torneo, portato alla vostra attenzione pochi giorni fa. Se vi state chiedendo quando gioca Sinner contro Machac, qualche linea guida per individuare il potenziale orario dei quarti di finale a Miami ci sarebbe pure, visto che alcune previsioni ci dicono che si potrebbe cominciare attorno alle 20. O, comunque, non prima di questa timeline italiana, a seconda di come si svilupperà il programma giornaliero. Scongiurato, almeno per ora, il pericolo di maltempo.

Per quanto concerne il suo avversario, non si conosce tanto, gioco potente. Va detto che è in piena crescita visto che ha best ranking adesso essendo arrivato al numero 60. Ha pochi 1000 alle spalle, essendo arrivato solo per la terza volta nel main draw, la seconda di fila dopo Indian Wells della settimana scorsa. Resta il fatto che sia in crescita, se pensiamo che in Australia ha fatto anche terzo turno e battuto Khachanov. A Miami, lo ricordiamo, ha battuto Rublev, Murray e Arnaldi.

La partita si potrà vedere in diretta su Sky, mentre ora sappiamo più o meno quando gioca Sinner a Miami contro Machac.

