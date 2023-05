Arrivano ulteriori indicazioni da Rabona Mobile per quanto riguarda i problemi che nelle ultime settimane hanno letteralmente isolato gli utenti, dapprima sul fronte SMS, poi per quanto riguarda la navigazione in rete. Dopo il bollettino ufficiale dello scorso 1 maggio, che abbiamo portato alla vostra attenzione con un approfondimento nei giorni successivi, questa domenica è possibile concentrarsi su alcune risposte fornite dall’assistenza via social. I commenti ai post (rari) dell’operatore sono molteplici e di tanto in tanto è possibile imbattersi in qualche chiarimento da parte dello staf.

Riscontri sui problemi di Rabona Mobile: aggiornamenti su portabilità e credito residuo da trasferire

Provando ad analizzare più da vicino i problemi di Rabona Mobile, ci sono due temi che in questa fase appaiono più caldi di altri. Ecco perché i recenti aggiornamenti su portabilità e credito residuo da trasferire fanno più rumore di altri. Per quanto concerne il passaggio del proprio numero ad altro operatore, l’assistenza ha confermato di non aver abbandonato gli ormai ex clienti: “Ciao, abbiamo una coda di gestione e un tetto massimo di validazione giornaliera come da regolamentazione. Pertanto vedrai che la tua portabilità verrà espletata regolarmente. Ci scusiamo ancora per il disagio“.

La situazione pare essere in miglioramento sotto questo punto di vista, al punto che le richieste di portabilità in sospeso dovrebbero essere tutte evase nel giro di pochi giorni. Altrettanto chiari i feedback di Rabona Mobile sulla questione del trasferimento del credito residuo, visto che in tanti temono di subire una perdita economica sotto questo punto di vista: “Ciao, abbiamo una coda di gestione e un tetto massimo di validazione giornaliera come da regolamentazione. Pertanto vedrai che la tua portabilità verrà espletata regolarmente. Ci scusiamo ancora per il disagio“.

Insomma, c’è fiducia sul fatto che entrambi i problemi Rabona Mobile possano essere gestiti e risolti a stretto giro. A voi come vanno le cose?

Continua a leggere su optimagazine.com