Ci sono nuovi riscontri che possiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda una delicata questione come i problemi Rabona Mobile, considerando il fatto che dopo un lungo silenzio l’azienda ha deciso finalmente di far sentire la propria voce. Impossibile non farlo, visto che come riportato pochi giorni fa attraverso un altro articolo, pare che a partire da questa settimana non sia possibile neanche effettuare chiamate per coloro che sono rimasti fedeli a questo marchio. Insomma, solo traffico voce in entrata, limitando ulteriormente il raggio d’azione per la residua base utenza.

Situazione aggiornata ufficialmente sui problemi Rabona Mobile da oggi 9 giugno in Italia

Come stanno le cose per gli utenti coinvolti? Fondamentalmente, la nota in questione non ci fornisce grandi spunti sul fronte dei problemi Rabona Mobile. O, quantomeno, ci dice poco sulla risoluzione e sulla tempistica entro la quale si possa tornare alla situazione originale. Sempre che questo scenario sia ancora possibile. Già, perché la lettera aperta di cui tanto si parla questo venerdì è soprattutto un modo per puntare il dito non solo nei confronti di Vodafone, verso cui a detta di Rabona sarebbero stati rispettati tutti gli impegni presi, ma anche ad AGCOM.

Quest’ultima, infatti, non sarebbe stata un arbitro imparziale secondo le accuse lanciate da Rabona. Insomma, si tratta di una presa di posizione forte e che tutti possono consultare in rete in queste ore. Inevitabile che nel giro di qualche ora arrivi la replica ufficiale di Vodafone e AGCOM, alla luce dei contenuti e dei toni dell’accusa. Di sicuro i problemi Rabona Mobile persistono ed allo stato attuale si fa enorme fatica a vedere la luce al termine del tunnel, visto che non esistono timeline e punti d’incontro tra le parti.

La situazione sarà più chiara a stretto giro, fermo restando lo status quo dei problemi Rabona Mobile di cui tanto si parla in queste settimane.

