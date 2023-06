Sembra non esserci fine ai problemi Rabona Mobile. Da oggi 7 giugno questi ultimi investono anche le chiamate in uscita, dopo il down completo dei servizi SMS e della rete internet perdurante da mesi. Anche in questo caso, non siamo al cospetto di un malfunzionamento tecnico e la situazione (per questo motivo) è particolarmente grave.

i clienti Rabona Mobile stanno riscontrando l’impossibilità di effettuare chiamate in uscita, semmai riescono solo a ricevere eventuali telefonate. Da metà marzo, era toccato agli SMS non essere più alla portata dei clienti e poi dal 12 aprile, il servizio di connessione di rete era stato del tutto bloccato. Dopo un primo momento di confusione, è apparso subito chiaro quanto segue: i down sono stati la conseguenza della sospensione dei servizi garantiti da Vodafone Italia, unico fornitore di Rabona Mobile. A causa degli inadempimenti contrattuali precedentemente sottoscritti dal loro vettore dunque, i clienti Rabona si sono visti deprivati di fondamentali funzioni.

Dopo l’opportuna informativa all’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Vodafone Italia aveva lasciato capire che la cessazione dei servizi forniti sarebbe stata graduale. Gli ennesimi problemi Rabona Mobile anche per le chiamate seguono dunque la strada già intrapresa nella controversia tra vettori. Giunti a questo punto e privati di ogni servizio essenziale, è davvero impossibile credere che i clienti Rabona possano restare con il loro operatore. Quest’ultimo non ha ancora chiarito la sua posizione in merito alle ultimissime vicende ma, difficilmente, gli utenti rimasti a lui fedeli potranno tollerare anche la mancata possibilità di effettuare una chiamata, soprattutto in possibili casi di emergenza. A tutti coloro che posseggono una SIM Rabona ancora adesso non resterà altro da fare che eseguire una portabilità, sperando in tempi di passaggio e trasferimento credito abbastanza celeri e non prolungati come nel corso di tutta questa primavera.

