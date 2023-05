A che punto siamo con i colli di bottiglia della portabilità da Rabona Mobile? I clienti del vettore che continuano a voler passare alla concorrenza dopo il grave down del servizio di rete e non solo dallo scorso 12 aprile sono ancora tantissimi. Si registrano tuttavia dei gravi ritardi ai trasferimenti delle SIM che sarebbero dovuti scomparire in questa prima parte di maggio. Davvero è così o persistono delle forti anomalie?

I ritardi nella portabilità restano tali per ora, per motivi puramente organizzativi e va spiegato anche il perché, grazie anche dagli ultimi riscontri raccolti dagli esperti di MondoMobileweb. Plintron è l’aggregatore tecnico che opera su rete mobile Vodafone e al quale fanno riferimento molti operatori virtuali tra cui anche Rabona Mobile. Il limite massimo stabilito di portabilità assegnato proprio a Plintron (fino a soli due giorni fa) era pari a 3000, mentre il valore è stato raddoppiato a 6000 da ieri 2 maggio. La lunga fila di utenti in uscita ora andrà smaltita gradualmente, pur tenendo conto che, nel numero appena citato, rientrano anche i passaggi di altri vettori.

Insomma, per tutto quanto appena affermato, appare evidente che i ritardi nella portabilità da Rabona Mobile potrebbero ancora esserci per svariati giorni. Dal canto suo, l’operatore ha invitato quanti desiderano disattivare la loro offerta per non pagarne il rinnovo di farlo in autonomia nella loro area personale sul sito del vettore e via app. Sono previsti anche dei rimborsi per tutti coloro ai quali è stata comunque scalata una mensilità nelle ultime settimane, anche se secondo delle modalità che non sono state ancora chiarite. Ci si attende che il vettore virtuale faccia chiarezza al riguardo quanto prima, così come fornisca dettagli maggiori sulla tempistica di ritorno alla normalità per i clienti che non sono passati alla concorrenza.

