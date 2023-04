Perché continuano a non essere risolti i ben noti problemi Rabona Mobile di connessione di rete e invio di SMS? Dopo settimane di malfunzionamenti dei servizi, l’operatore continua a non fornire nuovi dettagli sulla situazione dei suoi clienti. Al contempo tuttavia, su un gruppo Facebook di utenti con SIM del vettore, è comparso un presunto feedback ricevuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), alla richiesta di delucidazioni sulla vicenda.

Nel già citato post interno ad un gruppo Facebook dedicato ai clienti Rabona, ecco che l’Autorità avrebbe chiarito che la vera natura dei problemi Rabona Mobile risiederebbe in un contenzioso con il fornitore della rete di Vodafone per inadempimenti contrattuale. Tutti gli attori di questa vicenda sarebbero stati consapevoli della situazione già dal mese di novembre e sarebbe già stato programmato un graduale distacco dei servizi. Proprio per questo motivo, l’AGCOM avrebbe invitato da tempo Rabona a mettere in campo ogni suo sforzo per tutelare i suoi clienti.

Quanto riportato da un’utente su un gruppo di clienti del vettore attende conferme ufficiali, ma potrebbe essere la reale causa dei problemi Rabona Mobile. Intanto, qualcosa sembra muoversi per facilitare la vita a quei clienti che hanno scelto di disattivare l’offerta finora sottoscritta. Sull’app e sul sito ufficiali Rabona, nella corrispettiva area privata, è stata introdotta la possibilità di effettuare la procedura in autonomia, senza passare per il servizio clienti. Rimane critica la situazione per chi chiede la portabilità dal vettore alla concorrenza. In effetti, i tempi di attesa di passaggio ad un’altra SIM continuano ad essere molto lenti. Qualcosa dovrebbe sbloccarsi dal prossimo 3 maggio, con il raddoppio delle utenze trasferibili in una sola giornata, ossia da 3000 a 6000. Staremo dunque a vedere cosa accadrà a partire dalla settimana prossima.

Continua a leggere su optimagazine.com

Continua a leggere su optimagazine.com