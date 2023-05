I finalisti di Amici di Maria De Filippi si preparano, come da tradizione, alle loro prime pubblicazioni discografiche. Non solo i singoli rilasciati nel corso del programma, ora arriva anche un Ep. L’Ep di Angelina Mango si intitola Voglia Di Vivere. Sono noti i primi dettagli sull’album: la data di rilascio è fissata al 19 maggio e la cantante sarà la prima tra i finalisti a raggiungere i negozi e gli store digitali con l’Ep.

Sono in programma Ep anche per Wax (tutto sull’Ep di Wax) e Aaron. L’Ep di Wax verrà pubblicato il 26 maggio mentre quello del collega Aaron verrà rilasciato il 10 giugno.

Voglia Di Vivere, l’Ep di Angelina Mango, è già disponibile per il pre-order su Amazon in versione autografata al prezzo di 16,15 euro.

Stando alle prime indiscrezioni in rete, a seguire Angelina Mango dopo la partecipazione ad Amici 22 sarà la manager Marta Donà, nota nel mondo della musica per aver guidato i Maneskin fino al successo internazionale, per poi lasciarli. In questo momento, la manager segue diversi artisti, tra i quali Marco Mengoni e Francesca Michielin. Al di fuori del mondo della musica, segue anche l’apprezzato presentatore TV Alessandro Cattelan.