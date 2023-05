Per i finalisti di Amici è giunto il momento di pensare alle prime uscite discografiche. Dopo i brani inediti rilasciati negli scorsi mesi, all’interno del programma, per i concorrenti giunti alle ultime puntate del serale di Amici di Maria De Filippi giunge il momento di annunciare gli Ep.

L’Ep di Wax porterà il suo nome. Si intitolerà quindi “Wax” e verrà rilasciato il 26 maggio. Sarà il secondo, in ordine di tempo, ad arrivare nei negozi. Il primo è l’Ep Angelina. L’Ep di Wax è disponibile per il pre-order su Amazon in versione autografata al prezzo di 16,15 euro.

L’Ep di Wax conterrà sei canzoni, quelle rilasciate durante il suo percorso nel talent show di Canale 5. Non mancheranno quindi brani come Turista Per Sempre ma anche Ballerine E Guantoni. Nell’Ep di Wax ci sarà anche una versione live: si tratta del brano Laurea Ad Honorem, inserita nel progetto non nella versione studio ma nella versione che Wax ha presentato sul palco del serale di Amici.

Tracklist

1) Anni 70

2) Turista per sempre

3) Ballerine e guantoni

4) Grazie

5) Storie

6) Laurea ad honorem (live)