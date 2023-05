Chitarristi in erba e anche un po’ più esperti sono perennemente alla ricerca della migliore app per accordare la loro chitarra e GuitarTuna è di certo una soluzione collaudata e valida. Che si parli di chitarra classica o elettrica, che si tratti di un basso o addirittura un ukulele, c’è un solo strumento che potrebbe fare al caso loro, anche perché del tutto gratuito e con tutta una serie di funzioni principali utilissime per qualsiasi musicista.

Funzionamento

L’applicazione GuitarTuna è disponibile in forma del tutto gratuita sul Play Store per i dispositivi Android e sull’App Store di Apple per gli iPhone. Lo strumento è del gruppo Yousician, altra applicazione per l’insegnamento della chitarra attraverso una grafica accattivante e intuitiva, ma a pagamento. Per accordare semplicemente uno dei propri strumenti a corda, invece, basta questo tool anch’esso molto semplice e che non comporta spese

Una volta installata l’applicazione, molto dipenderà da qual è lo strumento che si intende accordare. Come già accennato, c’è un ampio spettro di scelta tra le stesse chitarre, il basso, l’ukulele ma anche il violino, il mandolino, il benjo. Si potrà effettuare una scelta specificanella scheda principale del tool, appunto quella denominata “Accorda”, la cui icona è posta nel mezzo del menù centrale dell’app. Nel caso si proceda con la chitarra, occhio a specificare la presenza delle meccaniche in linea su un solo lato o divise su due.

Perché GuitarTuna è la migliore app per accordare la chitarra? Semplicemente per la facilità d’uso. Con la scheda “Accorda” già menzionata, basterà iniziare a suonare una corda del proprio strumento una alla volta. GuitarTuna la riconoscerà, fornendo immediatamente il feedback giusto, ossia quello di abbassare o alzare la nota di riferimento. La grafica indicherà la percentuale di discostamento dalla nota giusta appunto e solo al momento in cui ogni cosa sarà andata al suo post, un alert sonoro e un segno di spunta verde vorrà dire che è possibile passare alla corda successiva. Niente di più immediato e intuitivo.

GuitarTuna è di certo un valido aiuto per musicisti che per la varietà di impostazioni del suo strumento di accordatura. Nella scheda Impostazioni interna all’app, si può personalizzare la propria esperienza. Prima di tutto, è prevista una modalità di accordatura per mancini, si può disattivare l’effetto sonoro post accordatura, si può puntare alla precisione Pro del tool, scegliere la frequenza della calibratura, optare il sistema di notazione inglese oppure quello di altri paesi e molto altro ancora.

Oltre che per accordare la chitarra, GuitarTuna può essere utilizzato anche per un primo studio degli accordi, attraverso la scheda Strumento e attraverso dei mini test per mettersi alla prova, sulla base delle proprie conoscenze. Elemento fondamentale dell’applicazione è anche quello che include una libreria di brani musicali internazionali davvero sconfinata, accessibile pure dalla sezione “Brani” dell’App. Per ognuna delle canzoni selezionate, vengono forniti gli accordi semplificati e originali e ci si può allenare suonando i pezzi, grazie anche allo scorrimento intelligente della schermata al suono della musica.

Tutto quanto riportato finora rende GuiotarTuna la migliore app per acordare la chitarra, almeno tra gli strumenti gratuiti. La versione premium GuitarTuna Play, con strumenti per veri professionisti del suono, è a disposizione degli utenti a circa 8 euro al mese, oppure a 24 euro all’anno.

Usabilità

Nel paragrafo sul funzionamento di GuitarTuna, si è più volte sottolineata la semplicità di questo trumento per accordare la chitarra. La grafica semplice ed essenziale contribuiscono a mettere a suo agio anche il musicista più inesperto. Nota a margine, ma non per nulla trascurabile, è la discreta presenza di pubblicità su questo strumento gratuito ben fatto e davvero utile.

