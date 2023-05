Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a Temptation Island 2023? I fan iniziano a chiedersi chi sarà protagonista della nuova edizione del programma soprattutto perché dopo la pausa di un anno il sentiment del pubblico potrebbe essere diverso da quello a cui eravamo abituati. Proprio in virtù di questo la produzione potrebbe essere alle prese con delle scelte complicate per mettere insieme un cast degno di un grande ritorno e a questo punto i nomi di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria potrebbero essere utili, ma davvero la coppia sarà tra i papabili protagonisti?

Al momento non sappiamo ancora chi prenderà parte a Temptation Island 2023 ma proprio i Donnalisi potrebbero essere nel cast della nuova edizione che prenderà il via il prossimo mese di giugno. Secondo le ultime novità del palinsesto di Canale5, infatti, la nuova edizione del programma di Maria De Filippi occuperà il prime time del lunedì proprio alla fine dell’Isola dei Famosi 2023.

Il reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe terminare il prossimo 19 giugno, salvo cambiamenti, e a quel punto sembra proprio che arriveranno le coppie e i single di Temptation Island 2023. Tradotto in numeri, la nuova edizione dovrebbe prendere il via il 26 giugno e questo significa che i fortunati (dipende dai punti di vista) partiranno già alla fine di questo mese per l’inizio delle riprese.

Alla conduzione dovrebbe esserci ancora Filippo Bisciglia e tra le coppie potrebbero esserci anche dei vip che potrebbero arrivare anche da Uomini e Donne o magari proprio dal Grande Fratello Vip. Non ci sono conferme a riguardo ma i Donnalisi hanno da poco festeggiato i loro primi sei mesi insieme e forse la loro storia è troppo perfetta per finire in un programma del genere per coppie in ‘crisi’ o in prova. Il resto lo scopriremo strada facendo nelle prossime settimane.