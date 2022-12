Non si placano le polemiche dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e il responso che ha riguardato Antonella Fiordelisi risultata la preferita dal pubblico a casa. Con sorpresa da parte del pubblico, la schermitrice è arrivata in studio ed è poi tornata in casa dopo aver ricevuto la corona di preferita dal pubblico sui social ma le polemiche non sono mancate: come è possibile questa vittoria quando Oriana è sempre stata in pole?

Ecco uno dei tweet che ‘denuncia’ lo strano verdetto di lunedì sera:

@Codacons indagate sul televoto del Grande fratello, queste sono state le percentuali su TUTTI i sondaggi per TUTTA la settimana e stasera sembrano ribaltate #gfvip #incorvassi #televototruccato pic.twitter.com/pUVZw12fZA — ZeroAssoluto🐾 (@elesim14) December 26, 2022

in molti hanno chiesto al Codacons di intervenire per riuscire ad arrivare al nocciolo della questione e svelare se davvero il televoto è stato manomesso in qualche modo a favore della protetta Antonella Fiordelisi oppure no, ma come andrà a finire la questione?

Non è la prima volta che si parla di Televoto truccato al Grande Fratello Vip ma mai nessun provvedimento è stato preso a riguardo e siamo sicuri che niente succederà nemmeno adesso nonostante la ‘denuncia’ di Guendalina Tavassi fuori dalla casa:

“Ragazzi è uno scandalo, è veramente una cosa scandalosa. Io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi follower sono dei Bot. Poveraccia, lei poi è convinta…Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qua fuori tutti schifiamo Vittimella. Questa è la verità, non quella che si è vista lì dentro”.

Anche in studio al Grande Fratello vip, Giulia Salemi ha fatto notare la stranezza parlando del popolo dei social contro Antonella Fiordelisi ma Alfonso Signorini ha subito ribadito che chi vota da casa spesso contrasta con chi popola i social, chi andrà a fondo a questa questione?