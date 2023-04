Purtroppo in questo martedì 25 aprile non funziona il sito BPER e ci sono dei problemi anche per l’app dell’istituto bancario. Le anomalie sono tanto più preoccupanti perché si sono verificate anche nella giornata di ieri e non sembra esserci una soluzione definitiva all’orizzonte. Facciamo dunque il punto della situazione, visto il disagio subito dai clienti.

In cosa non funziona il sito BPER in queste ore? Il portale dell’istituto bancario è accessibile nella sua parte pubblica ma mostra seri problemi nella relativa area riservata dei clienti. Al tentativo di login degli utenti con profilo di home banking vengono visualizzati messaggi di errori di vario tipo. Nonostante i vari tentativi, accade che non sia possibile verificare il proprio conto, effettuare bonifici o effettuare altre operazioni importanti. Le prime anomalie che hanno riguardato il portale di home banking di BPER hanno poi coinvolto anche l’applicazione dell’istituto. Anche dallo strumento per smartphone insomma non risulta possibile eseguire determinate funzioni e il controllo del proprio conto resta un miraggio da diverse ore.

Come comportarsi se non funziona il sito BPER e ora anche la relativa app mobile bancaria? Si potrebbe chiedere assistenza al numero di supporto per i clienti privati. Questo risponde allo 059 4242, normalmente attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 24. Nei weekend e in questa giornata di festa del 25 aprile, gli operatori risponderanno comunque alle richieste, solo in una fascia oraria più ristretta che va dalle ore 8:30 alle 19:30. Probabilmente le difficoltà di scena in queste ore si protrarranno almeno fino alla giornata di domani. Gli interventi tecnici necessari per un ripristino della situazione potrebbero partire solo domani e dunque, nel frattempo, i clienti dovranno pazientare ancora prima di vedere riattivate tutte le funzionalità di piattaforma e applicazione necessarie.

