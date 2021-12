Iva Zanicchi all’ospedale. È dell’ultima ora la notizia di una caduta avvenuta durante le prove di Ballando Con Le Stelle, il format di Milly Carlucci per il quale l’aquila di Ligonchio era attesa questa sera.

Iva Zanicchi all’ospedale

La corsa di Iva Zanicchi all’ospedale è stata necessaria a seguito di una caduta. La cantante stava provando il suo numero insieme al ballerino, e secondo le prime indiscrezioni sarebbe scivolata e avrebbe accusato un forte dolore, tanto da richiedere l’intervento di un medico.

Per il momento le dinamiche dell’incidente non sono state rese note, ma non si esclude una versione ufficiale che verrà riportata dalla conduttrice Milly Carlucci nella puntata di questa sera. Iva Zanicchi ha da subito temuto una frattura. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. La cantante ha subito postato un video sui social per rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Il messaggio ai fan

“Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!”, scrive Iva Zanicchi sui social mentre mostra un video in cui la vediamo su una barella ospedaliera visitata da un medico. Quest’ultimo parla di una lastra per escludere una frattura: “Sarebbe un guaio – dice Iva Zanicchi – sarebbe un grande guaio”. Per fortuna non si tratta di una frattura, bensì di una distorsione come racconta la stessa cantante.

Tanti i messaggi di solidarietà sulla bacheca della Zanicchi, come Cristiano Malgioglio che commenta: “Coraggio amica splendida, sei una roccia”. Per il momento non si hanno aggiornamenti, ma si suppone che la voce di Zingara sia stata messa a riposo. Non è dato sapere se parteciperà alla puntata di questa sera, almeno come ospite.

Di seguito il video che mostra Iva Zanicchi all’ospedale in cui la cantante dialoga con il medico.

