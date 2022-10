Dopo le saette scambiate durante la prima puntata di Ballando Con Le Stelle, Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli fanno pace. È noto a tutti l’incidente avvenuto in diretta mentre la giuria si apprestava a dare i voti all’aquila di Ligonchio per la sua performance come ballerina nel format condotto da Milly Carlucci.

Iva Zanicchi, non contenta del giudizio espresso dalla giornalista e opinionista, si è fatta scappare un “tr**a” convinta che parlando all’orecchio del ballerino la sua voce non passasse per il microfono. Per questo Selvaggia Lucarelli aveva scritto sui social: “Mi aspetto delle scuse”. Scuse che, prontamente, erano arrivate da parte di Iva Zanicchi sui social:

“Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria“.

“Come ho già fatto in privato”, aveva scritto Iva Zanicchi sui social. La conferma è arrivata da Milly Carlucci, intervenuta a Stasera C’è Cattelan in collegamento. La conduttrice ha rotto il silenzio e ha detto:

“Iva si è pentita, mortificata, non ci ha dormito la notte. Ha chiesto scusa a Selvaggia, è andata da lei dopo il programma e le ha chiesto scusa personalmente, anche se non s’è visto. Io spero che siamo in una tregua, anzi, una vera e propria pace definitiva“.

A quel punto Cattelan ha scherzato: “Selvaggia non mi sembra una che se le lega al dito, no?”. Il conduttore, infatti, ha voluto ironizzare sulla personalità della Lucarelli, che specialmente sui social è nota per portare avanti delle battaglie contro tanti fenomeni del web, spesso con un certo livore anche nei confronti di altri personaggi famosi.

Milly Carlucci spiega:

“Selvaggia è una donna spiritosa e intelligente, fa delle battute e delle provocazioni. Ma è il ruolo della giuria, che tra l’altro abbiamo scelto noi, quello di essere un po’ pungente“.

La battuta di Cattelan non è sfuggita alla diretta interessata, che sui social ha commentato con ironia: “Non le lego al dito. Solo al collo”.

Continua a leggere su optimagazine.com