È polemica sull’eliminato di Amici del 22 aprile. Si registra la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e fa discutere, ancora, il nome del concorrente costretto a lasciare il programma sabato 22 aprile 2023.

Non sono rimasti in molti in gara, così come non mancano ormai troppe puntate alla finale di Amici. Inevitabilmente, sono rimasti in gara i cantanti e i ballerini più amati dal pubblico, i concorrenti più talentuosi nelle rispettive categorie che si giocano il tutto per tutto nelle ultime puntante del serale.

Si fanno sempre più difficili i ballottaggi di fine manche ma sono quelli di fine puntata che determinano l’escluso della settimana, a insindacabile giudizio dei docenti del programma. I ragazzi sono ancora divisi in tre squadre, ognuna delle quali vede a capo una coppia di professori (uno di canto e uno di ballo).

Anticipazioni ed eliminato di Amici del 22 aprile

Sono in rete le prime anticipazioni sulla sesta puntata del serale. Noto anche il nome dell’eliminato di Amici del 22 aprile, che sta circolando in rete prima della messa in onda della puntata, su Canale 5 sabato 22 aprile dalle ore 21.20.

All’ultimo ballottaggio sono andati il cantante Cricca e il ballerino Ramon, due talenti del programma molto cari ai rispettivi professori. Da un lato l’allievo della Cuccarini, dall’altro quello della Celentano. Dalle anticipazioni disponibili sembra che l’eliminato di Amici del 22 aprile sia stato proprio Cricca, uno di quei concorrenti che – a detta di molti in rete – avrebbe dovuto disputare sicuramente la finale di Amici.

Ospiti della puntata la cantante Gaia, ex Amici, e il comico Enrico Brignano.

Le squadre del serale di Amici

Le square del serale di Amici erano così composte:

Zerbi-Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel, Piccolo G. e Aaron;

Todaro-Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio;

Cuccarini-Emanuel Lo: Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca.

I concorrenti al serale di Amici