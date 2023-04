Quando sarà la finale di Amici e quanti concorrenti saranno in gara? Quante puntate mancano alla finale di Amici di Maria De Filippi, edizione 2022/2023? Finalmente c’è una data certa.

Il giorno scelto per la finale di Amici era infatti in via di discussione a causa della coincidenza con la finale di Eurovision Song Contest 2023. Mentre Rai 1 darà spazio alla competizione europea che vede Marco Mengoni tra i cantanti in gara, su Canale 5 non andrà in onda la finale di Amici, rimandata proprio per evitare lo scontro.

Uno scontro che Maria De Filippi avrebbe sicuramente vinto, ma Mediaset ha voluto lasciare spazio alla musica e consentire anche ai fan del programma di seguire la scelta di Mengoni verso i vertici della classifica con il brano Due Vite, già vincitore di Sanremo 2023.

Quando ci sarà allora la finale di Amici? La puntata slitta di un giorno ed eccezionalmente va in onda di domenica. La finale del programma dunque non sarà trasmessa sabato 13 maggio ma domenica 14 maggio 2023.

Quante puntate mancano alla finale di Amici

Svelata la data della finale di Amici è necessario calcolare il numero di puntate che mancano alla conclusione. Considerando la finalissima del talent show nella serata di domenica 14 maggio ed essendo giunto il programma al giro di boa, possiamo affermare che alla finale di Amici mancano esattamente tre puntate. La quarta è quella della finale.

Dopo la puntata di sabato 15 aprile, dunque, che ha visto l’uscita di Federica, Amici sarà ancora in scena sabato 22 e sabato 29 aprile, poi sabato 6 maggio. Non andrà in onda invece sabato 13 maggio per spostarsi a domenica 14 maggio.

Finale di Amici, quanti concorrenti in gara

I concorrenti giunti alla fase serale, tra cantanti e ballerini, erano in tutto 15 divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti. Dopo il giro di boa, ossia la quinta puntata, sono rimasti in gara 8 concorrenti. Tre di questi verranno esclusi nelle prossime tre puntate del serale. Questo calcolo porta ad una finale di Amici a 5 concorrenti.