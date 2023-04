Arriva la serie tv Amore (e guai) a Parigi su Sky, nuova commedia romantica francese con protagonista una moderna Bridget Jones. E’ la storia di Jul, che trova il principe azzurro nel modo più inaspettato; solo con un pizzico di fortuna e tanta determinazione, dopo aver toccato il fondo si può solo risalire.

La serie creata da Pascale Pouzadoux (Sarà perché ti amo) è una dolce e ironica commedia francese con protagonista Maud Baecker (Demain nous appartient) in arrivo su Sky e in streaming su NOW da domenica 9 aprile.

Sdraiata sul sedile posteriore del taxi che la riporta a casa, dopo il movimentato matrimonio della sua sorellina che ha avuto il cattivo gusto di sposarsi prima di lei, Julie, soprannominata Jul, 36 anni, spunta tutte le caselle del test della perfetta perdente: scaricata, senza figli, disoccupata, presto quarantenne, maldestra… Il che ovviamente le conferma, se ancora ne dubitava, che la sua vita è finita!

Ma una telefonata cambierà le cose: al telefono, Max le fa una proposta di matrimonio stupenda. Se lei accetta la sua proposta, lui le dà appuntamento dopo tre giorni nel bar dove si sono incontrati. Jul è estasiata, finché non capisce che il telefono che stringe freneticamente contro di lei non è suo ma quello che un’altra donna ha dimenticato nel taxi e che, in ogni caso, non conosce nessun Max. Sconvolta da questa sublime dichiarazione d’amore, Jul, con l’aiuto delle sue due migliori amiche, Ava e Manon, decide di non avvertire la fortunata alla quale Max ha appena proposto di sposarsi. Spetta a Jul decidere se lanciarsi nella più grande avventura della sua vita: ritrovare, sedurre e sposare quest’uomo ideale… A costo di calpestare tutti i suoi principi!

Nel cast della serie tv Amore (e guai) a Parigi anche Nadia Roz (La vie scolaire); il cantante e attore Tom Leeb (8 Rue de l’Humanitè), prossimamente su Sky e NOW fra i protagonisti della nuova stagione della serie TV di Gabriele Muccino A Casa Tutti Bene; e François Vincentelli (The Tourist).

Prodotta da France Television, i produttori esecutivi sono Alain Pancrazi, Jean-Baptiste Frey, Laurent Bacri.

La serie tv Amore (e guai) a Parigi va in onda dalla domenica di Pasqua, 9 aprile, su Sky e in streaming su NOW.

