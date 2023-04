L’iPhone 15 Pro Max si mostra nel primo render grafico dettagliato più che autorevole perché pubblicato dal noto informatore IceUniverse. Quanto trapelato in queste ore proprio dal tipster non si esaurisce qui: sono a disposizione i primi scatti che mettono a confronto la copertura di vetro del display dei prossimi iPhone 15 Pro con l’attuale iPhone 14 Pro. Insomma, le notizie diramate nel lungo weekend di Pasqua appena iniziato sono più che succulenti.

L’immagine di apertura articolo sottolinea il design del futuro iPhone 15 Pro Max, per quanto riguarda il suo fronte. A sinistra abbiamo l’iPhone 14 Pro Max, a destra appunto l’iPhone 15 Pro Max e la differenza nello spessore delle cornici laterali è evidente. Il nuovo arrivato avrà le cornici davvero ridotte all’osso, angoli maggiormente arrotondati, dimensioni probabilmente molto simili (se non identiche) al predecessore e lo stesso varrà per la Dynamic Island.

Se il render del prossimo iPhone 15 Pro Max non dovesse bastare, ecco che sempre IceUniverse ha pubblicato delle foto relative alla copertura in vetro dei prossimi melafonini premium, confrontati con l’attuale iPhone 14 Pro. Nel tweet di chiusura articolo, l’accento viene posto sempre sulle cornici davvero minime dei dispositivi di punta di questo 2023. Ebbene, lo spessore del contorno allo schermo sarà pari solo a 1,55 mm, mentre l’iPhone 14 Pro attuale non scende al di sotto dei 2.1 mm. Il valore appena indicato vale sia per l’esemplare Pro che Pro Max dei telefoni Apple in programma per il prossimo autunno.

I contributi grafici delle ultime ore mettono in evidenza il gran lavoro dei progettisti Apple per migliorare il design dei dispositivi di punta di quest’anno. Con uno spessore minimo come quello appena raccontato, i prossimi iPhone 15 Pro stabiliranno un vero e proprio record assoluto rispetto ai rivali di sempre Xiaomi e Samsung.

